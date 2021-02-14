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油罐車爆炸！阿富汗邊境大火造成至少60人受傷

聯合報 / 編譯胡夢瑋／即時報導
阿富汗邊境大火造成至少60人受傷。路透
阿富汗邊境大火造成至少60人受傷。路透

根據阿富汗官員和伊朗官媒，阿富汗西部接近伊朗邊境的赫拉特省（Herat）13日發生油罐車爆炸事件，這場爆炸造成至少60人受傷並引發大火，500多輛載著天然氣、燃料的卡車被燒毀。

綜合外媒報導，這場爆炸威力大到NASA衛星足以從太空中發現。第一起爆炸發生在阿富汗當地時間下午1時10分，第二場爆炸發生在約半小時過後。目前仍不清楚爆炸原因。

伊朗學生通訊社（ ISNA）引述卡車司機指出，500多輛載著天然氣和燃料的卡車被燒毀。路透引述一名監測狀況的西方官員指出，爆炸造成至少60人受傷；阿富汗官員指出的傷亡數據較低但表示數據可能上升。

這場爆炸估計造成數百萬美元損失，赫拉特省工商會會長卡其札達（Younus Qazizada）向路透表示，「初步調查顯示，大火造成損失超過5000萬美元」。

爆炸 阿富汗 伊朗

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