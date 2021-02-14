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聊聊嗎？馬斯克推文邀請普亭Clubhouse聊天

聯合報 / 編譯胡夢瑋／即時報導
特斯拉執行長馬斯克詢問俄羅斯總統普亭是否想和他一起在線上語音社群聊天軟體Clubhouse上對話。路透
特斯拉執行長馬斯克詢問俄羅斯總統普亭是否想和他一起在線上語音社群聊天軟體Clubhouse上對話。路透

特斯拉（Tesla）和太空探索技術公司（SpaceX）執行長馬斯克14日推文，詢問俄羅斯總統普亭是否想和他一起在線上語音社群聊天軟體Clubhouse上對話。

Clubhouse於13日表示，正在審查數據安全措施，此前史丹福網路觀察站（Stanford Internet Observatory）發現，其基礎結構中潛在的漏洞可能導致外部取得用戶語音數據。

特斯拉創辦人馬斯克。路透
特斯拉創辦人馬斯克。路透

俄羅斯總統普亭。 路透社
俄羅斯總統普亭。 路透社

馬斯克 俄羅斯 太空 普亭

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