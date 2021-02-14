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聊聊嗎？馬斯克推文邀請普亭Clubhouse聊天
特斯拉（Tesla）和太空探索技術公司（SpaceX）執行長馬斯克14日推文，詢問俄羅斯總統普亭是否想和他一起在線上語音社群聊天軟體Clubhouse上對話。
Clubhouse於13日表示，正在審查數據安全措施，此前史丹福網路觀察站（Stanford Internet Observatory）發現，其基礎結構中潛在的漏洞可能導致外部取得用戶語音數據。
.@KremlinRussia_E would you like join me for a conversation on Clubhouse?— Elon Musk (@elonmusk) February 13, 2021
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