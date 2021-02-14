緬甸抗議升級 民眾自發互助

雖然緬甸軍政府對政變反對者發起逮捕行動，但是本周六（2月13日）仍有數以萬計的抗議者走上街頭，連續第八天舉行大規模抗議活動。

此前一天，聯合國人權理事會應英國和歐盟的要求召開了緬甸特別會議，通過一項決議，要求釋放所有“被任意拘留”的人員，並“恢復民選政府”。

2月1日，緬甸軍方突然發動政變結束了長達十年的民主制度，該國總統溫敏、國務資政昂山素季及一些高級官員被軍方扣押。據聯合國人權事務委員會專員娜達·納希夫(Nada al-Nashif)在特別會議上介紹，自政變以來，除了昂山素季和溫敏之外，還有350余人被拘留，其中包括活躍人士、記者、學生和僧侶。她強調，全世界都在關注該國發生的事件。

抗議浪潮不斷

除了面臨來自國際的壓力，軍方的行為也引發緬甸民眾的抗議浪潮。持續數日的抗議活動使該國多地的城市中心陷入癱瘓。當地公務員、醫務人員、鐵路職員、教師和工人等也通過罷工的形式抗議軍方接管政權，其中一些人由此遭到軍方的逮捕。

據法新社報道，由於坊間謠傳警方計劃展開新一輪的逮捕行動，緬甸民眾周五晚不顧宵禁禁令，在天黑後再次上街集結。其中有一群民眾聚集在伊洛瓦底省首府勃生（Pathein）的一家醫院外，原因是他們聽說該醫院一名深受歡迎的醫生可能會被抓。 他們在醫院外高聲吟誦佛經，祈求佛主保護這個名叫丹敏圖（Than Min Htut）的醫生免受傷害。

丹敏圖向前來聲援他的團體代表說：“如果我遭遇困難，我一定會向你們尋求協助。”他還舉起了象征抵抗軍人政變的三根手指。丹敏圖周六向法新社表示，他目前仍有人身自由，將會繼續參與民間向軍方政變發起的不合作運動。

避開封鎖 鄰裡互助

另外，仰光的示威者也成功繞過軍方封禁Facebook的措施，號召鄰裡守望團體協力阻止軍方可能發起的逮捕行動。仰光北部的一女店主向法新社表示：“我們不知道誰會被抓走，但只要一聽到風聲，我們便會和左鄰右舍一起出來大聲敲擊抗議。”她補充道：“就算他們向我們開槍，我們也不會害怕。”

截至目前，雖然有城市的警察使用催淚瓦斯、高壓水槍和橡皮子彈驅散集會，但全國範圍的示威活動基本保持和平。在首都內比都的一場集會上，有兩人遭到警察槍擊而受重傷，其中一名20歲的婦女仍在重症監護病房接受治療。

周五在緬甸南部港口城市毛淡棉（Mawlamyine），警察向學生發射橡皮子彈以驅散靜坐抗議活動。部分示威者受傷，另有9人被拘留。後來，一群示威者圍攻了一個警察局要求釋放這些人員，他們也最終獲釋。

至少在目前來看，緬甸軍方似乎並沒有被街頭抗議和國際壓力所威懾。昂山素季所在的全國民主聯盟（NLD）在2020年11月8日的大選中獲得了壓倒性勝利。緬甸軍方則拒絕承認大選結果，指控選舉出現舞弊，並以此為由發動最新政變。

美國本周宣布將對緬甸軍方實施制裁，並凍結緬甸在美國超過10億美元的資產。與緬甸軍方關系密切的中國和俄羅斯卻認為對該國的批評和制裁都是 “干涉內政”的行為。

昂山素季在近兩周前被拘留後一直沒有露面，民盟官員齊托（Kyi Toe）周六表示，她在內比都， “健康狀況良好”。

安靜/任琛 （法新社，路透社）

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