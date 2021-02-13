劇烈搖晃！日本福島外海發生規模7.1強震 民眾家具散落一地
根據日本氣象廳，13日晚間23點08分（為台灣時間22點08分）日本福島縣外海發生規模7.1有感地震，無海嘯威脅。
居住在仙台的台灣網友也在PTT發文表示，這一次的地震相當有感、非常搖晃，「上下左右搖，嚇死我了」、「現在全身發抖」，家中的物品也因為地震倒塌，景象令人怵目驚心。
此外，貼文還釣出旅居日本的鄉民回應，地震搖晃程度之大讓他們紛紛驚喊，「人在東京，都不會停的（搖晃）」、「東京也晃到頭暈」、「來日三年多遇到最大的一次，真的怕爆」、「我也在仙台超大好想哭」。
【中央社／東京13日專電】
日本時間今晚11時8分（台灣時間10時8分），福島縣與宮城縣觀察到震度6強的強震，規模7.1，連東京也明顯感受到搖晃。這場地震沒有引起海嘯的危險，多縣市已知將近百萬戶停電。
日本放送協會（NHK）引用日本氣象廳的資訊表示，這場地震的震央在福島縣外海，地震深度60公里，最大震度6強。觀測到震度6強的地區是宮城縣藏王町、福島縣相馬市、國見町、新地町。
觀測到震度6弱的的地區是宮城縣石卷市、岩沼市、登米市、福島縣的福島市、郡山市、須賀市、南相馬市等。
東北電力公司表示，截至13日晚間11時30分已知福島縣6萬1000戶、岩手縣2萬1000戶停電。東京電力公司供電地區包括櫪木縣、茨城縣等共84萬1560戶停電。神奈川縣橫濱市、靜岡縣也發生停電。
先程の地震— 💚天と地とミミ🥇4A成功祈願💜 (@0423orion) February 13, 2021
仙台TBC社内を画面撮りです
震度6強 pic.twitter.com/4DzWMJ7Lei
地震が大きかったので、なぜか反射的に動画撮ってしまった友達の動画がこちらです pic.twitter.com/YEVj7tVDJv— Rimu (@Q0S_Rimu) February 13, 2021
【震度・震源速報 2021年2月13日】— tbc東北放送 防災減災･災害情報 (@TBC_saigai) February 13, 2021
23時7分頃、福島県沖を震源とする地震がありました。震源の深さは約60km、地震の規模はM7.1と推定されています。この地震により、日本の沿岸では若干の海面変動があるかもしれませんが、被害の心配はありません。 pic.twitter.com/729IBGbobq
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