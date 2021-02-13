中英媒體戰！英撤CGTN環球電視網執照 德國跟進

英國撤銷大陸官媒環球電視網（CGTN）的播放執照後，德國也將依據歐洲多個國家間的共用牌照協議，禁止CGTN在德國播出。CGTN在歐洲停播的效應恐將進一步擴大。

據德國之聲中文網報導，德國北威州媒體管理局在12日證實這項消息。本月4日英國通訊管理局（Ofcom）吊銷CGTN的播出牌照，根據歐洲1989年的「跨境電視」協議，CGTN因為在英國獲得播出許可，因此便自動獲准在德國播出。而在英國Ofcom取消播出牌照之後，CGTN在德國的播放許可也同時失效。

跨國電信公司伏德風集團（Vodafone Group）德國分公司12日表示，已經停止在該公司所擁有的德國3個州有線電視網路中傳送CGTN頻道節目。德國其他廣播電視機構也須陸續跟進。若CGTN希望繼續在德國播出，必須申請新的播放牌照。

CGTN是中國的中央廣播電視總台旗下全球性電視網，前身為央視的外語國際頻道。2018年1月設立倫敦總部，期盼將英國作為拓展至歐洲的跳板。

此前英國撤銷CGTN播放執照的理由是，持有執照的公司沒有管控CGTN每天的播放內容。經由英國通訊管理局調查後認定，CGTN最終控制在中國共產黨中，這不被英國的法律法規允許。

大陸11日宣布禁止英國廣播公司世界新聞頻道（BBC World News）繼續在大陸境內落地，對其新一年度落地申請不予受理。陸方指出，BBC涉華報導嚴重違反「廣播電視管理條例」丶「境外衞星電視頻道落地管理辦法」規定，違反新聞應當真實丶公正的要求，損害中國國家利益，破壞中國民族團結。