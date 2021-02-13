人權理事會召開緬甸特別會議 警告「全球都在看」

（德國之聲中文網）聯合國人權理事會周五召開特別會議，討論緬甸政變後的局勢。此次的會議是應英國和歐盟要求召開，就呼籲釋放緬甸領導人昂山素季並允許聯合國觀察員進入緬甸的決議案進行討論。

聯合國人權理事會雖然無權實施制裁，但可令各國將目光聚焦於人權受侵害的情況。聯合國人權事務副高級專員納西弗（Nada al-Nashif）表示：“緬甸軍方在本月初奪取權力，導致緬甸在艱難達成民主過渡的十年後，遭遇重大的挫敗。”她強調：“世界正在看著。”

納西弗譴責緬甸軍方扣押昂山素季、緬甸總統溫敏以及350多名官員、活動人士、記者、僧侶和學生等。但她也強調必須謹慎實施制裁手段，鎖定違反人權的特定人士，不應該對最脆弱的人民造成傷害。

在此次特別會議召開不久前，美國總統拜登剛簽署行政令，對緬甸軍方高層領導實施新制裁。2月剛重返聯合國人權理事會的美國本周呼籲聯合國成員跟進其做法。

聯合國緬甸人權問題特別報告員安德魯斯（Thomas Andrews）表示，越來越多的報道及照片表明，緬甸安全力量使用實彈對付示威者。他呼籲安理會應考慮制裁、實施禁運武器和旅游禁令，通過國際刑事法庭或特設法庭采取司法行動、

但與緬甸軍方關系緊密的中國及俄羅斯反對干涉緬甸內政。中俄也不樂見此次會議的召開。

中國駐聯合國大使陳旭在會上表示，緬甸發生的情況屬國家內政，中國與緬甸的有關各方有聯絡和溝通，以促進局勢和緩並回歸正常。

俄羅斯駐聯合國大使賈奇洛夫（Gennady Gatilov）則稱，應通過“公開對話及合作”處理人權議題。“今日的特別會議顯然不利於此。試圖對緬甸局勢進行煽動的行為應該停止。”

英國和歐盟提交的一份決議草案呼籲“立即且無條件釋放”昂山素季、總統溫敏以及其他政府高層官員，解除對互聯網的限制並允許人道主義訪問等。

決議草案還呼籲聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）以及聯合國人權事務高級專員巴切萊特（Michelle Bachelet）向緬甸人權問題特別報告員安德魯斯提供更多協助及資源以執行任務。

丹麥外長科弗特（Jeppe Kofod）表示，丹麥將暫停“與現今非法政府的所有直接發展合作”，但“會繼續支持緬甸公民社會”。

美國駐日內瓦聯合國使團代辦卡薩伊（Mark Cassayre）稱，美國正敦促緬甸軍方將權力交還給民選政府。他呼籲其他國家加入美國的行列，通過有針對性的制裁等手段，向發動政變者究責。

緬甸駐聯合國大使敏圖（Myint Thu）表示，緬甸會繼續與聯合國合作，維護國際人權條約。“我們不想阻礙剛萌芽的緬甸民主過渡。”

2月1日，緬甸國防軍總司令敏昂萊發動政變奪權，阻擋新當選的議員就任新一屆國會。緬甸在經歷半世紀的軍政府統治後，2011年剛開啟民主進程。此次的軍事政變讓緬甸再次重回軍事統治。

緬甸軍方以昂山素季政府未對選舉舞弊的指控展開調查為由發動政變。但緬甸選舉委員會表示，沒有證據顯示選舉出現舞弊。昂山素季所屬政黨全國民主聯盟在去年11月的緬甸大選中取得壓倒性勝利，由軍方所支持的政黨則遭遇慘敗。

張筠青/苗子（美聯社、路透社、法新社）

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