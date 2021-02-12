中印班公湖撤軍 回歸去年對峙前狀態

(德國之聲中文網) 中國與印度周三(10日)起開始撤除班公湖(Pangong Tso)一帶軍隊。此進展有助緩解中印去年4月以來的對峙局面。

印度國防部長辛格(Rajnath Singh)周四(11日)告訴國會，中印接下來將會分階段、協調和查核的方式，自拉達克東部班公湖南北岸撤軍。

辛格表示，中國部隊將撤回到班公湖北岸第8指(Finger 9)地區，印度部隊則撤回到班公湖北岸第3指附近的丹辛塔帕哨站(Dhan Singh Thapa Post)永久基地。

拆除班公湖南北岸建築物

辛格指雙方將在班公湖南岸采取相同撤軍行動，並拆除2020年4月以來在班公湖南北岸建造的任何建物。此外，中印雙方同意暫停在班公湖北岸的軍事行動，只有在雙方透過外交與軍事談判達成協議之後，才會恢復巡邏。

中國在其簡短聲明中並未提及撤軍細節，國防部新聞發言人吳謙只說，根據中印雙方第九輪軍長級會談達成的共識，中印兩軍位班公湖南、北岸一線部隊於2月10日開始同步有計劃組織脫離接觸。

熟悉新德裡撤軍計劃的內情人士 2月11日匿名告訴印度媒體《印度斯坦時報》(Hindustan Times)，一些戰略高地仍有軍隊駐守，但是中國與印度雙方已經將坦克車或裝布戰車等軍備從班公湖南岸撤出。

中印之間的沖突可回溯到去年。印度雖宣稱擁有班公湖1-8指所有地區主權，但事實上印度駐軍至多只到第3指。從第4到第8指之間的地區傳統上由中印兩方共同巡防。然而去年5月，中國部隊開始佔據第4到8指地區，印度在8月佔領班公湖南岸至少三個無人山作為回應。6月，兩軍發生45年來首次死亡沖突，在徒手搏鬥過程中印軍有20人死亡，中方自稱也有傷亡但未提供細節。

張慈/李澄欣(美聯社、路透社)

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