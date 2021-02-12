中國封殺BBC新聞台 英外相：不可接受

（德國之聲中文網）中國國家廣播電視總局周五（12日）凌晨公布，禁止英國廣播公司（BBC）世界新聞頻道在中國落地。對此，英國外相表示不可接受。

中國國家廣播電視總局表示，調查發現BBC世界新聞頻道涉華報導嚴重違反《廣播電視管理條例》丶《境外衞星電視頻道落地管理辦法》規定，違反新聞應當真實丶公正的要求，損害中國國家利益，破壞中國民族團結，不符合境外頻道在中國境內落地條件，不允許該台繼續在中國境內落地，對其新一年度落地申請不予受理。

英國外相拉布（Dominic Raab）在推特發文表示，中國當局的決定令人無法接受，嚴重侵害媒體自由，中國有全球最嚴格的媒體和網路自由箝制，最新舉措只會損害中國在世界的形象。

BBC發言人則表示，對中方決定感到失望，強調該台是世界上最獲信賴的國際新聞廣播機構，一直公正報道環球新聞，不偏不倚，無畏無懼。

報復CGTN被除牌？

該台世界新聞頻道在中國多在國際酒店及使館播放，家庭觀眾無法收看，BBC網站和手機APP也早在中國被禁。反之，中國官媒央視和海外分支中國環球電視網（CGTN）可在許多國家播出節目。

英國通訊管理局（Ofcom）上周四（4日）吊銷中國官媒CGTN之廣播牌照，指CGTN廣播持照方星華傳媒公司（Star China Media Ltd）對其新聞內容無編輯控制權，違反英國廣播法規定。有分析指中方這次封殺BBC，就是為了報復CGTN被除牌。

而BBC近日對中國疫情，以及新疆再教育營有系統輪奸維族婦女的報導，也引起中方不滿。中國駐英國大使館公使馬輝周一（8日）約見BBC新聞編采部主任，就近日相關報導交涉。

中英兩國關系自去年起越趨惡化，去年初英國首相約翰遜禁止華為參與英國的5G建設，其後又在《國安法》實施後中止與香港之間的引渡協議，並向300萬BNO港人開放入籍大門。中方多次批評英國干涉內政，今年1月宣布不再承認BNO護照為有效旅行證件和身分證明。

李澄欣/張慈（綜合報導）

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