頂不住新德裡當局施壓 推特暫封印度部分賬戶

在印度政府提出要求後，推特對500多個與大規模農民抗議活動有關的賬戶采取了包括暫停使用在內的措施。該短信服務平台宣布，這些賬戶明顯違反了推特的政策。該公司還表示，已減少了具「有害內容」的主題標簽的可見度，如此，它們無法影響輿論。

記者、活動人士和政治家未被封

推特在一份聲明中稱，10天內接到印度政府的多次封殺要求，便暫時封了一家報道過農民抗議活動的印度雜志的帳戶，但引發公眾批評，推特最初改變了這一做法，但馬上就受到了印度信息技術部的警告。推特聲明稱，現決定，只在印度封閉部分受到指控的賬號，不過，記者、活動人士和政治家的賬戶斷不會被封，因為，推特認為，他們不違反印度法律，言論自由應受保護。

去年11月以來，數以萬計的農民在首都德裡周圍扎營，要求收回農貿改革。新近，農民和警察之間發生沖突，至少造成一名抗議者死亡，數十名警察受傷。許多人使用推特，就相關議題表達看法，使用的標簽中就有「#modiplanningfarmersgenocide」（莫迪計劃農民大屠殺）。據NDTV電視台援引政府圈內人士報道，總理莫迪政府認為，推特也被用來傳播有關抗議活動的錯誤信息和挑釁內容。

競爭平台Koo

農民的抗議已經成為2014年以來執政的莫迪政府面臨的最大挑戰之一。包括流行巨星蕾哈娜和氣候活動家格蕾塔-通貝格在內的名人對農民做出了積極的評價，引起了印度外交部的憤怒，稱他們的評論是 「聳人聽聞」。

推特發布聲明後，印度電子和信息技術部發推文，公布了自己在印度網絡短信平台Koo的賬戶鏈接，--Koo是推特的競爭對手。包括工商部長戈亞爾（ Piyush Goyal）在內的一些本地人士在Koo上開設賬戶。目前，印度政客與社交媒體之間的角力的確正在激化。執政的印度人民黨(BJP)成員經常把活躍在網絡上的批評者稱為叛徒、煽惑者和「反民族主義者」。該黨高層人士本周三也在該短信平台上強調，平台「不能有自己的規則」，必須遵守印度法律。莫迪總理本人仍然是一個活躍的推特用戶--粉絲多達6550萬。

凝煉／苗子（德新社、路透社）

© 2020年 德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】