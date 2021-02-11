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拜習通話！ 拜登關切北京經濟做法和對台獨斷行動
農曆新年除夕當天，美國總統拜登10日終於與中國大陸國家主席習近平通話，關切北京不公平的經濟做法、鎮壓香港、侵犯新疆人權，以及包括台灣在內對區域日益獨斷的行動。
根據白宮發布的說明，拜登祝賀習近平與中國大陸人民新年快樂；拜登重申以保護美國人民安全、繁榮、健康與生活方式，和維護自由開放的印度太平洋為優先。
白宮指出，拜登強調了他對以下議題的根本關切，包括北京的強制性且不公平的經濟做法、鎮壓香港、侵犯新疆人權，以及包括台灣在內，對區域增加的獨斷行為。
白宮表示，兩位領導人就應對新冠肺炎大流行，以及全球公衛挑戰、氣候變遷、預防武器擴散等共同挑戰，交換意見；拜登承諾在促進美國人民與所有盟友的利益時，採取務實和以結果為導向的交往。
拜登上任至今將近三周，陸續和加拿大、英國、日本等主要盟邦領導人通話，甚至連被拜登政府視為最大威脅的俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin），日前也與拜登通話。
拜登直到10日，才與他口中「骨子裡沒有民主」的習近平通話；這是拜登7日接受哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）專訪所說，他希望重新設定前總統川普任內的美中政策，即使習近平「骨子裡沒有民主」，兩國之間仍可以避免衝突產生，也可以尋求更多合作機會；他當時說，如此描述並非批評，但美國政府已開始針對香港、西藏及維吾爾族等問題對中方施壓。
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