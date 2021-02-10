美方不接受世衛調查結果 遭北京與世衛專家回懟

據《南華早報》報道，美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）於當地時間周二（2月9日）表示，除非美國使用自己的情報並與盟國商定核查，否則不接受世衛組織在武漢的調查結果。他還說，世衛組織和中國應該對疫情是如何開始並且傳播起來進行詳細說明，這一點至關重要。

普萊斯強調， 中方尚未提供我們要求的必要透明度，美國將與伙伴們合作，利用我方情報人員所采集和分析的信息，不急於下結論。白宮新聞秘書莎琪（Jen Psaki）也於同日稱，拜登政府希望對調查結果和基礎數據進行獨立審查。

世衛專家團隊的負責人恩巴雷克（Peter Ben Embarek）周二表示，新冠病毒極不可能是從武漢病毒所洩漏的，不建議未來就此再做研究。

中方：是世衛組織應該審查美國的數據吧？

中國外交部發言人汪文斌在2月10日的例行記者會上表示，希望美方能夠像中方一樣保持開放和透明的態度，並能夠邀請世衛組織的專家到美國進行新冠溯源的研究和調查。

《環球時報》總編輯胡錫進也發微博抨擊華盛頓皮厚無敵、盛產超級厚臉皮者，他寫道：美國獨立審查世衛組織的數據？是世衛組織應該審查美國的數據吧。是我們大家聽錯了，還是這位發言人真就這麼無恥？

在該微博的評論區，有網友指責美國對中國是欲加之罪，何患無辭，用對中國的調查掩飾自己的無能。但也有人質疑，為何時隔一年才允許世衛組織在發病起源地調查的要求？

請不要過分依賴美國情報

世衛組織訪華專家組成員達扎克（PeterDaszak）在周三發推特稱，拜登政府不得不表現得對華強硬，但請不要過分依賴美國的情報。

他表示，在拜登前任川普的執政下，美國情報部門愈發脫鉤，在很多方面都存在錯誤。我樂意協助白宮進行核查，但不要忘了，是先要信任，然後核查。

達扎克是著名病毒學家、動物學家、生態學家，持有美國和英國的雙重國籍。他曾於2020年6月在英國《衛報》撰文，題為"忽略陰謀論：科學家們知道新冠病毒並非實驗室制造"。該文當時也引起中方注意，得到官媒央視的轉載。

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