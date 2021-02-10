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吃年夜飯發壓歲錢 日本過年習俗很相似

台灣醒報 / 記者臧品安╱台北報導

台灣過農曆新年，日本過的是西曆新年！日本新年又稱正月，正月本來是農曆的一月，但日本在明治維新時全盤西化，因此改為過西曆新年。日本不乏與台灣新年傳統相似的習俗，像是團聚吃年夜飯、發壓歲錢等，而日本新年最重要的活動則是「初詣」，就是前往神社寺院祈求新一年的平安。

日本過西曆新年

日本西曆12月31日除夕跨年夜稱作「大晦日」，當天傍晚一家人會團聚吃年夜飯過年，日本人習慣吃蕎麥麵，稱為「年越蕎麥」，寓意長壽；另外，除夕子夜，日本全國各處的大小佛寺廟都會響起108下的鐘聲，稱為除夕敲鐘，代表驅走霉運、祈求神明保佑的願望。

日本人也會發壓歲錢給小孩，日語稱「御年玉」，御年玉傳統上用白色的封套，近年則有不同圖案的封套，可能是以當年的生肖為插圖，或是時下受孩童歡迎的角色等等。金額的話通常以奇數為主，源於中國傳統認為奇數帶有陽光積極的意涵，能為孩子在新的一年帶來好兆頭。

新年親友相聚時也會玩遊戲，常見的遊戲有各種傳統棋類、歌留多（歌牌）、花牌、福笑、陀螺、手鞠、板羽球及放風箏等，其中陀螺和風箏傳統上是男孩玩的遊戲，女孩則玩板羽球。

日本新年食物

在新年飲食方面，日本會吃「雜煮」，一種放年糕的湯，配料及湯底依各地區的當地食材和家庭習慣有所不同，例如關西地區多使用白味噌煮湯，並食用象徵「圓滿」的圓形年糕，關東地區則經常食用有稜角的年糕。

日本年菜稱為「御節料理」，按照習俗，新年頭三天不宜開火，一是怕驚動到新年期間待在家中的年神；二是讓繁忙的家庭主婦在這幾天得以休息，因此御節料理會在新年前預先備好，都是冷食，通常從1月1日吃到1月3日。常見的菜餚包括：代表子孫滿堂的鯡魚卵、歡喜和樂的昆布捲、健康勤奮的黑豆，以及象徵黃金財寶的栗子金團等。

年初七為「人日」，日本人會喝「七草粥」，他們相信喝七草粥可以在新的一年中無病息災。最初的七草粥是由米、麥、粟米、黍米、稗子、芝麻、小豆七種穀物煮成，鎌倉時代後慢慢地變成了現在的芹菜、薺菜、繁縷、菘菜、蘿蔔菜、御形、佛座等七種綠色植物。

新年參拜「初詣」

日本人新年最重大的活動就是到神社寺院參拜，而「初詣」的意思即是新的一年中第一次前往神社寺院參拜。關於參拜的禮儀，進入神社前，須先把帽子脫下向「鳥居」行禮，以表示對神明的尊敬，通過鳥居後，就會看到通往正殿的步道「參道」，因為參道的正中央是神明的通路，前往參拜的人最好走左右兩側比較恭敬。在正式進行參拜前，要先到「手水舍」用水將身心洗淨。

參拜流程為：首先是「賽錢」，把賽錢（香油錢）丟進「賽錢箱」後許願，通常使用五日圓硬幣，因為在日語中，五圓諧音代表緣分及結緣之意；其次是「搖鈴」，投完賽錢後即可輕搖正殿前的搖鈴；最後是「二禮二拍手一禮」，代表鞠躬兩次，再拍兩次手，然後許願，最後再鞠躬一次。

關於籤詩、御守

很多人來到神社會求籤，若抽到凶籤的話，會把籤詩折成細長狀綁在指定的綁籤場所，意義為祈求逢凶化吉，若是抽到吉籤，則可選擇綁在神社內或是帶回家。但也有一說是不管抽到凶籤或吉籤，都是神明的指示，要綁、要帶回家都可以。

抽完簽後，可以再去買「御守」，日本的御守即為護身符的意思，可以為自己求也可以當作禮物送給朋友。御守的種類很多，分為健康、財運、交通安全、學業、事業運及戀愛等，還有一種稱「破魔矢」，也叫「御守矢」，傳說可以將家中的妖魔鬼怪趕跑。

福袋與賀年節目

日本新年除了保留一些傳統習俗外，也有一些近現代新興的習慣，例如百貨公司會推出各式「福袋」，價格多在一萬至五萬日圓之間。福袋裡面的商品消費者無法知道，但可以肯定的是，裡面的商品一定超過福袋本身的價格，加上這種拆禮物般的未知興奮感，讓購買福袋成為日本新年時的一大樂趣。

新年期間，日本的電視台會播放賀年節目，最著名的是《NHK紅白歌合戰》，由眾多藝人分成紅白兩隊，以以歌曲對抗賽的形式進行。節目從12月31日晚上7時15分開始，至晚上11時45分結束，對日本人來說是跨年夜必看的節目，能夠登上紅白的藝人都各個實力與資歷深厚，或是當紅明星。

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日本 福袋

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