「北溪」爭議：烏克蘭批德總統扭曲歷史

（德國之聲中文網）烏克蘭對德國總統的發言非常不滿。該國駐德國大使梅爾尼克（Andrij Melnyk）發表聲明，稱施泰因邁爾的表述中含有“令人質疑的歷史論點”。他表示，有關說法在烏克蘭引起了不解和憤怒。

施泰因邁爾在接受《萊茵郵報》采訪時，為備受爭議的北溪2號管線項目做了辯護。他說，能源產業的聯系幾乎是俄羅斯和歐洲之間唯一僅存的橋梁。他指出，在這一問題上德國應該考慮到歷史背景，不應忘記納粹德國80年前對蘇聯發動的侵略。

他說：“在當年的蘇聯，2000多萬人成為戰爭的犧牲者。這當然不能成為替今天俄羅斯錯誤政策辯解的借口，但我們不應忘記這樣的歷史大背景。”

梅爾尼克在聲明中寫道，施泰因邁爾的說法“深深傷害了烏克蘭人的心”。他指出，當年納粹對蘇聯暴行和戰爭的死難者不能都算成是對今天俄羅斯的虧欠，因為他們當中也有數百萬的烏克蘭人。德國總統對此毫不提及，是“扭曲歷史的危險做法”。

他還表示，北溪2號線始終是俄羅斯總統普京的一個地緣政治項目，完全罔顧烏克蘭的利益。

烏克蘭是北溪2號工程最尖銳的批評者之一。現有從俄羅斯通往歐洲的陸路管道都經過烏克蘭，該國向俄羅斯收取天然氣過境費。

即將完工的北溪2號管線將俄羅斯的天然氣經波羅的海直接輸往德國，設計輸送量為每年550億立方米。建成後，俄羅斯將減少陸路管道的輸氣量。

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