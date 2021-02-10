北韓網攻全球 盜88億發展核武

聯合報 / 編譯季晶晶莊蕙嘉／綜合外電報導
北韓已多次駭進加密貨幣交易所，盜取加密貨幣。美聯社
北韓已多次駭進加密貨幣交易所，盜取加密貨幣。美聯社

根據聯合國專家小組草擬的一份報告，北韓近兩年多來對全球加密貨幣交易所和國防產業業者發動數十次網攻，獲取外國貨幣或軍事情報，累積盜走價值逾三億美元（約台幣八十四億元）的加密貨幣，用於研發核武及飛彈。

日經亞洲評論報導，根據取得的報告草案，北韓靠著駭進加密貨幣交易所，二○一九年和二○二○年間共盜走三億一千六百萬美元（約台幣八十八點四億元）。

報告草案已呈交給安理會北韓制裁委員會，檢視制裁措施的成效，經安理會理事國討論和修正後，將予以公開。報告雖不具約束力，但在對北韓實施新制裁時，可能成為安理會或成員國參考依據。

根據報告草案，北韓持續非法取得加密貨幣。二○二○年九月，有一家加密貨幣交易所公司遇駭，損失了價值兩億一千八百萬美元的加密貨幣。

另兩次網攻，北韓利用「跳鏈」（chain hopping）技術，把一種加密貨幣換成另一種，讓遭竊貨幣的下落較難追查，並透過中國大陸交易商交換加密貨幣。這兩次網攻損失的金額分別是廿七萬兩千美元和兩百五十萬美元。

聯合國的獨立監督制裁報告也指出，北韓利用駭得的加密貨幣製造核材料、維修核設施，並且升級彈道飛彈基礎設施。

美國國務院發言人八日表示，拜登政府正計畫對北韓的新措施，包括和盟國全面檢討現行施壓項目，以及未來可能的外交手段。

路透報導，一個不具名的聯合國成員國表示，北韓和伊朗已恢復在長程飛彈發展方面的合作，包括關鍵零組件的轉移，去年雙方有船運往來。

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