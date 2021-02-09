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德國外交部 「毫無理由」驅逐一名俄羅斯外交官

德國之聲 / 德國之聲中文網
圖／德國之聲中文網
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德國外交部在柏林表示，俄羅斯政府驅逐德國外交官的決定「毫無理由」。德國外交部還表示，德方采取對應措施前曾同「波蘭、瑞典以及歐盟外交機構進行過緊密磋商協調。」瑞典外交部也發出推文稱，該國也驅逐了一名俄羅斯外交官。波蘭則宣布，一名俄羅斯駐波蘭領事館工作人員為「不受歡迎的人」。

克裡姆林宮批評人士納瓦爾尼遭逮捕之後，柏林和莫斯科之間爆發了這場愈演愈烈的外交沖突。上周五，俄羅斯全境爆發呼籲釋放納瓦爾尼、反對普京總統的游行活動之後，莫斯科驅逐了三名分別來自德國、波蘭和瑞典的外交官。

俄方提出的理由是，上述三人參加了未經許可的游行活動，而這種行為不符合其外交官身份。德國外交部則表示：「這名德國外交官只是履行了維也納外交關系公約所規定的職責，即通過合法手段了解當地情況。」

德國外交部長馬斯上周五也做出過類似的表述。他說，驅逐德國外交官的做法將繼續損害俄羅斯同歐盟的關系。德國總理默克爾也對驅逐事件提出強烈批評。

納瓦爾尼是上周二被判處多年監禁，理由是他違反了此前一項判決的假釋規定。納瓦爾尼因遭到毒劑襲擊曾在德國接受治療，今年一月返回俄羅斯後即遭逮捕。納瓦爾尼表示，對他的判決完全是出於政治目的。此外，他還表示，對他實施的毒劑襲擊就是由普京本人幕後策劃的。俄羅斯政府則堅決否認同本案有關。

達揚 / 苗子 （德新社，路透社，法新社）

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