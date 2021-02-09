火星探索月！ 阿聯、中、美先後拼登陸

本月堪稱探索火星關鍵月，3國探測器將先後登陸火星！雖然被中、美2大國的「天問一號」與「毅力號」登火星的消息蓋過，但阿聯酋的「希望號」可不是吃素的。被預期接近登陸的希望號相當巨大，搭載眾多儀器，助於科學家獲得更多火星大氣的資訊，主管許拉夫表示，希望號距離寫新歷史（阿拉伯世界首登火星）剩一步之遙，但也是最關鍵時刻，要算準速度才能進入火星航道。

本月是火星計劃之月！

CNET網報導，乘載阿聯酋航太野心的希望號，經過6年準備，才在去年7月發射，按照預期即將登陸火星，這也是本月預計的火星任務第一則，後天將看中國的「天問一號」嘗試進入火星軌道，美國NASA的「毅力號」預期在18日挑戰登陸。

雖然夾在中、美的火星任務之間，讓希望號關注度不太高，但其實它配備、歷史地位都不簡單。首先，若能成功登陸，將是阿拉伯世界的創舉，其次，配備齊全儀器讓希望號體積巨大，配有高像數攝影機，能拍出火星正上空俯拍的最佳照片，紅外線光譜與紫外線光譜儀都有助於分析火星大氣的各種成分，這些線索對學界來說價值千金。

簡單說，希望號就是火星的氣候衛星，透過分析火星大氣的成分，讓學界推算過去的火星樣貌，為了詳細搜集觀測結果，希望號得精準地落在預設航道上，此前中國的天問一號就經歷了四次的軌道修正。

著陸「驚恐七分鐘」

但即便上了火星軌道，還有重重考驗，也就是進入火星大氣後的過程，根據《英國廣播公司》報導，對於即將撰寫歷史的希望號，項目主管許拉夫冷靜提到：「現在還不是能慶祝的時候，希望號正處於登陸關鍵期」，目前希望號正以時速12萬公里以上的速度前往火星，但為了在正確時機切入火星軌道，得降速到時速1.8萬公里，速度太快會越過火星、太慢會在火星上墜毀。

中國航天科技集團設計師孫澤洲表示，天問一號也有一樣的挑戰，在進入大氣後的降落傘減速過程，只有一次機會，商業機密也引述NASA專家的話，這段過程正是常聽到的驚恐七分鐘（seven minutes of terror），認為再怎麼準備，都無法保證百分百成功著陸，這次NASA的毅力號挑戰的著陸點難度更高，會是在火星的傑澤羅火山口，是一個充斥岩石層與陡峭壁線的乾涸湖床。

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