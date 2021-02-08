中國與中東歐 「17+1」峰會遇冷場？

（德國之聲中文網）儘管中國方面有最高領導人習近平與會，據德國媒體報道，多個中東歐國家不會派出高層代表出席這一視訊會議。也鑑於此，各方甚至尚未正式宣布峰會日程。

這一中國與中東歐國家間經濟和政治合作的形式始於2012年在華沙成立的“16+1”，2019年因希臘的加入擴展為“17+1”。此外，奧地利、瑞士、白俄羅斯是該論壇的觀察員。

“17+1”領導人的上一次會晤2019年在克羅地亞的杜布羅夫尼克舉行。原定2020年4月在北京舉辦的峰會，因新冠疫情而被推遲。

失望、壓力、擔憂？

不過這一次，一些國家的參與熱情明顯降低。外交圈人士透露，過去數天，北京一直在試圖說服波羅的海沿岸三國和波蘭派出高階代表與會。新聞網站Politico報道，立陶宛和愛沙尼亞的總統和總理都不會出席。立陶宛甚至未表示會參加視訊會議。而據《商報》援引外交圈人士報道，羅馬尼亞也仍在猶豫是否與會。

該報指出，一些中東歐國家對與中國的這一合作形式感到失望，認為它已無法給本國帶來益處。例如中方在基礎設施建設方面的一些承諾，最終未能落到實處。此外此次峰會被認為政治色彩多於經濟內容，也讓不少國家感到不爽。

美國前任政府國務卿蓬佩奧在去年下半年先後出訪中歐及波羅的海沿岸國家。也有分析認為，有關國家現在對北京的冷淡，與特朗普政府的外交游說、施壓有關。

斟酌經濟與安全利益

過去數月裡，中國在中東歐多國的經濟擴展互動已遇到挫折。今年1月底，捷克以國家安全為由將國企中國通用核電（CGN）排除在新核電站招標項目之外，招致中國政府的不滿；克羅地亞則在美國和歐盟的壓力下，在中國企業有望中標的情況下叫停了該國唯一深水港的運營招標；羅馬尼亞新一屆政府也於今年1月宣布不再考慮中企參與該國的高速公路和鐵路建設。

此外，至去年11月，作為特朗普政府"清潔網絡"計劃的組成部分，羅馬尼亞、保加利亞、希臘、捷克、波蘭、愛沙尼亞和拉脫維亞已經與美國簽署了關於高速無線網絡的安全協議，將中國電信巨頭華為排除在5G網絡建設之外。

另據《法蘭克福匯報》報道，峰會前的一個爭議點是，因鎮壓國內反對派示威運動廣受譴責、並被歐盟指責選舉舞弊的白俄羅斯是否能以觀察員的身份參與會議。北京不打算把盧卡申科政府拒之門外，而波蘭和波羅的海三國則力圖阻止該國與會。

疫苗外交到歐洲？

該報援引柏林墨卡托中國研究中心的專家斯特奇（Grzegorz Stec）指出，“17+1”論壇中的歐洲各國同中國合作的出發點和利益訴求各不相同，因而目前的態度差別也很大。中國在中歐不乏關系牢固的伙伴，比如匈牙利和塞爾維亞。這兩個國家是中資正在建設的匈塞鐵路的起點和終點。

在新冠疫情中，這兩個國家也是中國在歐洲疫苗外交的重點。塞爾維亞已於1月份接收了中國國藥集團的100萬劑新冠疫苗，成為首個使用中國疫苗進行大規模接種的歐洲國家。

匈牙利藥品監管機構已經於一月底批准了中國國藥的新冠疫苗，總理奧爾班表示，有意簽署訂購中國疫苗的協議。斯特奇認為，新冠疫苗有可能是本次峰會上的一個重要話題。

中國官媒《經濟日報》本周刊登一篇有關“17+1合作”的背景綜述，並未提及視訊峰會的日程，在突出巨大成就的同時承認，新冠疫情“讓正處於提質升級新階段的‘17+1合作’遇到了前所未有的挑戰“。作者分析目前最大的問題包括：新冠危機下中東歐國家經濟重啟困難重重、這些國家本身防疫形勢不樂觀以及公共債務開始上升。

但另一方面，文章指出中國和中東歐國家在“不斷深化防疫合作”，“在疫苗合作、衛生醫療、生物醫藥等領域將有良好的合作前景”；同時中國與部分中東歐國家貿易“逆勢上揚”。

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