暗殺總統計畫走漏 海地逮捕反對派

計畫暗殺總統事跡敗露？海地政府逮補多名反對派高官，政爭戲碼浮出檯面。海地總統摩依士於7日發表聲明指控，反對派高官密謀要暗殺自己，已下令警方逮捕了20多名政府高官（包括一名最高法院法官）。對此，反對派領導則反擊駁斥，認為摩依士沒有進一步證據就恣意逮捕，是非法行為，並呼籲民眾群起抗議。

暗殺動機明顯？

法新社報導，海地總統摩依士於7日的新聞聲明中表示，這起密謀暗殺始於去年11月，有20多名政府高官參與，包括一名最高法院法官，甚至傳聞檢察總長也涉入其中，目前皆被警方逮補，詳細人員名單還沒有進一步公開。

總理約瑟夫指出，此次被逮捕的重量級人物、為最高法院法官達布雷爾，是因為持有武器和錄音證據，被懷疑有密謀暗殺的嫌疑。據媒體分析，如果摩依士死亡，達布雷爾是臨時大總統的候選人名單之一，且達布雷爾向來與反對派互動密切，因此更可能有暗殺動機。

然而媒體指出，逮捕行動發生在摩依士本應辭職的當天，但摩依士聲稱自己的任期應到明年，讓外界質疑是否為摩依士想繼續執政的手段之一。在摩依士之前，前總統米歇爾．馬特利於2016年下台，但由於混亂的選舉使其任命為臨時總統一年，直到2017年摩依士就職，然而這也讓摩依士的任期有了爭議。

證逮捕無正當性

US News報導，海地最大的反對派領導人之一安德烈．米歇爾在逮捕行動數小時後舉行記者會表示，逮捕的證據不足，總統沒有理由擅自行動，並呼籲人民抗議，甚至要求逮捕摩依士，但律師米歇爾表示，總統有豁免權，恐怕不能輕易逮捕。

另一名反對派重量級人物雷諾．喬治，曾是摩依士政府的顧問，在接受電台採訪時大力譴責摩依士的行為，並要求要立即釋放達布雷爾，甚至呼籲最高法院暫時關閉以表達抗議。

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