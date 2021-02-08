民主剛果伊波拉病毒復燃 恐爆發第12次疫情

民主剛果宣布伊波拉疫情結束後近3個月，再傳出現伊波拉病例！民主剛果衛生部7日表示，2月1日出現一名伊波拉病毒感染女性，在2月3日死亡，對此，世界衛生組織表示，已追蹤與死者進行過接觸的民眾，並對去過的場所進行消毒。新案例的出現引發外界擔憂，民主剛果恐爆發第12次伊波拉疫情。

伊波拉病例再現

根據《半島電視台》與《路透社》報導，剛果民主共和國衛生部7日表示，有一名女性確診伊波拉病毒，死於民主剛果東部城市布滕博附近。該名女性2月1日在比耶納鎮（Biena）發現感染伊波拉病毒，2月3日在布滕博醫院內死亡。

民主剛果衛生部在聲明中表示，省級應急小組已進行相關作業，不久後國家級應急小組也將到訪布滕博提供協助。世界衛生組織說，已追蹤與死亡女性有接觸的70多人，並對她去過的場所進行全面消毒。世界衛生組織也在一則聲明中表示：「在重大疫情後，出現偶發病例並不常見。」目前病毒樣品已送往首都金夏沙，確認是否與先前爆發的疫情有關。

恐爆發第12次疫情

報導指出，民主剛果宣布第11次、西部伊波拉疫情劃下句點，至今已近3個月。第11次疫情造成130人感染與55人不治。而與第11次疫情稍微重疊，始於2018年8月1日，至2020年6月25日結束的東部伊波拉疫情，造成2200人死亡，為史上第2致命疫情。

伊波拉病毒自從1976年在伊波拉河附近首度確認後，民主剛果至今已爆發過11次疫情，是世上任何其他國家的兩倍以上，此次出現新的感染病例，可能代表著民主剛果將爆發第12次疫情。外界擔憂，若出現更多伊波拉確診案例，恐使根除新冠病毒的工作更複雜。民主剛果目前已累計2萬3600例新冠確診，681人死亡。

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