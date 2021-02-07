危及蘇丹、埃及水源 兩國抗議衣國大壩

衣索比亞在藍尼羅河的大型水壩工程，恐影響位居中下游的蘇丹和埃及用水，三方正爭執不下。蘇丹表示，衣索比亞不該在沒有協商的前提下，就進行填充藍尼羅河上大壩的工程，此舉威脅到蘇丹中部地區的人民生命安全，也影響到蘇丹所建的大壩的農業供水穩定度，而身處下游的埃及則擔憂大壩的建造恐讓淡水供應減少。

衝擊蘇丹中部用水

半島電視台報導，蘇丹向國際媒體表示，衣索比亞在沒有與蘇丹商議的情況下，執意進行藍色尼羅河上的大壩填充工程，並嚴正抗議衣索比亞威脅到蘇丹國土安全。

蘇丹農業與水利部長亞希爾．阿巴斯在6日發表的談話中表示，衣索比亞填補大壩的行動，不但沒有跟蘇丹商量，也沒有與埃及達成共識，並表示按照衣索比亞的工程進度，明年七月這座大壩的一側將會被水填滿，這將直接威脅到蘇丹中部人口的生命安全，也影響到鄰近由蘇丹建造大壩的農業以及發電用水的穩定度。

下游埃及淡水減少

VOA News報導，衣索比亞以經濟為由，修建「文藝復興」大壩的工程也進行多年，原本蘇丹希望此大壩能夠幫助控制洪水，但隨著衣索比亞的工程計畫脫離原本的協議，蘇丹憂心衣索比亞的大壩會影響到蘇丹的國土安全，以及蘇丹建造的大壩。

此外，埃及也將文藝復興大壩視為對國內淡水供應的巨大威脅，因為埃及國內90%的淡水供應來自尼羅河，而衣索比亞的大壩會大幅減少埃及的供水穩定度，然而儘管埃及和蘇丹多次向衣索比亞喊話，但衣索比亞仍執意在去年夏季的雨季後，開始填充水庫。

根據媒體報導，最近一次三方會談是在上個月舉行，並有非洲聯盟和歐盟的調解委員在場，但沒有取得實質進展，而國際組織也擔心若遲遲沒有取得共識，恐演變成更嚴重的國際衝突。

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