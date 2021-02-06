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俄版「燒肉粽」！跳樓男子砸中嬰兒推車 男嬰摔地不治

聯合報 / 編譯周辰陽／即時報導
俄羅斯西南部城市沃羅涅日4日發生一名疑似企圖尋短的男子從17樓墜下（圖中，紅圈），竟不偏不倚壓到一輛嬰兒推車，導致車內男嬰摔落地面。男子當場喪命，嬰兒則在送醫途中不治。影像經處理。畫面翻攝／NTV
俄羅斯西南部城市沃羅涅日4日發生一名疑似企圖尋短的男子從17樓墜下（圖中，紅圈），竟不偏不倚壓到一輛嬰兒推車，導致車內男嬰摔落地面。男子當場喪命，嬰兒則在送醫途中不治。影像經處理。畫面翻攝／NTV

俄羅斯西南部城市沃羅涅日（Voronezh）4日發生一樁俄版「燒肉粽」事件，一名疑似企圖尋短的男子從17樓墜下，竟不偏不倚壓到一輛嬰兒推車，導致車內男嬰摔落地面。警方透露，男子當場喪命，嬰兒則在送醫途中不治。

根據監視器畫面，一位母親正推著嬰兒推車走在人行道上，隨後準備左轉過馬路。但嬰兒車前輪才剛碰到路面，男子就從天而降，直接砸中嬰兒車。

影像可見，由於男子墜落的力道實在太過猛烈，不只讓嬰兒推車與遮陽罩一分為二，更導致5個月大的男嬰直接摔落地面。受到驚嚇的母親趕忙衝上前，將男嬰抱起，最後就跪到人行道上。男子則動也不動，大量血液從後腦勺流到柏油路面。

報導指心急如焚的母親一邊抱著嬰兒、一邊哭著求助，同樣嚇到的目擊者則打電話報警與叫救護車。救護人員幾分鐘後趕到現場，也使盡全力搶救，但男嬰最後仍死於送醫途中，墜樓男子當場死亡。

據報死亡男嬰是那位母親的第一個孩子，目擊者則指救護人員被迫為她注射鎮靜劑，刑警正持續蒐證與調查。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

YT連結：https://youtu.be/m708pCnwyL0

嬰兒 人行道 俄羅斯

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