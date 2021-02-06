美中終於通話！ 布林肯促陸共同譴責緬甸政變、關切台海

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）5日與中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪通話，談及新疆、西藏、香港議題，也關切台海穩定；布林肯在通話中催促中國大陸加入國際社會，譴責緬甸軍事政變之列。

布林肯為拜登政府上任以來，首位與中國大陸官方通話的高層官員，美國總統拜登陸續與各國元首通話，但沒有中共總書記習近平。布林肯26日就任國務卿，當天即展開電話外交，陸續與主要盟邦外長通話，但直到第11天才與中國大陸的對口官員楊潔篪通話。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）5日表示，表示，布林肯今天與楊潔篪通話，祝賀農曆新年；布林肯強調美國將會持續為人權與民主價值挺身而出，包括在新疆、西藏與香港地區。

普萊斯說，布林肯重申美國將與盟友及夥伴合作，捍衛共享的價值與利益，確保中共為其破壞印太地區穩定負起責任，包括台灣海峽與對法治國際體系的破壞。