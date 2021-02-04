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前烏干達叛軍指揮官 被海牙國際法庭裁定有罪

德國之聲 / 德國之聲

海牙國際刑事法院因戰爭追和反人類罪對烏干達叛亂武裝領導人翁格文（Dominic Ongwen）作出判決。

這是該法院針對一前兒童兵的首次審判。翁格文現年46歲，是臭名昭著的“聖主抵抗軍”（LRA）的首領之一。他被控在烏干達北部地區犯有殘暴罪行，其中包括謀殺、酷刑、攻擊難民營地以及使用兒童兵。法官們確認，他指令發動死亡攻擊，證據確鑿。

少年時被綁架

翁格文自己就在少年時遭綁架，以後晉升為“聖主抵抗軍”潛逃的首領科尼（Joseph Kony）的副手。

法官們將在未來某個時候宣布對翁格文的具體刑期。

叛亂民兵武裝“聖主抵抗軍”在烏干達肆虐30多年。逃亡10年後，2015年初，翁格文自首。審判期間，他稱對他的指控不符合事實。

殺害成千上萬人

“聖主抵抗軍”使用殘暴手段，將兒童變成士兵，並因此聲名狼藉。在聖主抵抗軍裡，少女成為性奴。聖主抵抗軍在烏干達以及眾鄰國從事30多年恐怖主義，殺害了成千上萬平民，將數十萬人驅離家園。

凝煉／李魚（德新社、路透社）

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