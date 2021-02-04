2020全球民主指數報告：台灣民主進步 香港民主倒退

根據英國「經濟學人智庫」（Economist Intelligence Unit, EIU）本周三(2月3日)發布的一份「2020全球民主指數」中，台灣趕超日本（第21名）、韓國（第23名），躍居全球第11位，比去年上升了20位，排名東亞地區之首。

「經濟學人智庫」在其網站上發布了這份排名，其中指出，自2006年首次發布這項排名以來，台灣的評級首次從「有缺陷的民主」上升為「完全民主」。台灣的選舉在「選舉進程、議會監督和公民自由領域在全球範圍內出現倒退之際，展現了民主的韌性」。台灣「政黨籌資的透明度有所提高，立法改革更明確地確認了司法機構不受政府影響的獨立性。」

更多閱讀：中國網民如何看台灣大選和武統論調？

指數就選舉過程及多元化、政府功能、政治參與、政治文化及公民權利5個範疇評分，設有4等評級，分別為「專制政權」、「混合政權」、「有瑕疵民主」及「完全民主」。

根據經濟學人智庫的民主指數，全球只有8.4%的人口生活在「完全民主」國家。

報告顯示，世界人口的35.6%生活在威權統治之下，其中很大一部分民眾生活在中國。在167個國家及地區當中，中國排名第151。排名最後一位是朝鮮、倒數二、三是剛果和中非共和國，倒數第四是敘利亞。

全球民主排名前10的依次是挪威、冰島、瑞典、新西蘭、加拿大、芬蘭、丹麥、愛爾蘭、澳大利亞和荷蘭並列第九。德國排名第14，英國第16位。法國和美國分別排名第24和25。美國排在第25位，名次和2019年一樣，不過報告指出，2020年，美國民眾參與政治的人數有所增加。

香港排名下滑

香港在2020年全球民主指數中名次下跌了12位，排在第87，甚至低於印度尼西亞和菲律賓，也被從「有缺陷民主」降到「混合政權」。指數滿分為10分，香港僅獲得5.57分。智庫指責香港國安法阻礙了政治自由。報告寫到：「2020年，通過廣泛應用法律工具壓制政治改革辯論的勢頭有增無減。今年6月底，限制香港政治自由、損害其司法獨立的《國安法》生效，支持民主的活動人士被逮捕，數百抗議者被監禁。目前對反對派的打壓仍在繼續。」

經濟學人智庫指出，2020年民主遭受了重大打擊。被統計的國家中，近70%的國家的總體得分出現下降，主要原因之一是各國面對疫情采取的防疫措施。2020年，在新冠疫情爆發的背景之下，世界各地的民主和自由面臨前所未有的挑戰。中國當局對擁有1100多萬人口的武漢封城，最初，在民主國家看來這是不可想象的事情，但隨著疫情的惡化，許多國家最終也采取了類似措施。個人自由和公民自由也因此受到影響，導致2020年全球民主平均得分僅有5.37，降至自2006年該指數發布以來的最低水平。

更多閱讀：研究報告：民主人權受到防疫措施威脅

© 2020年 德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】