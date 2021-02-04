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英國央行告知銀行業 為負利率政策做好準備

經濟日報 / 編譯任中原／綜合外電

英格蘭銀行（央行）4日告知英國銀行業，要為負利率預作準備，但也表示，銀行業不應將這項訊息視為負利率政策已經迫在眉睫的信號。

英國央行4日召開決策會議，決議維持貨幣政策不變，包括基準利率維持在0.1%，資產收購計畫總額也維持在8,950億英鎊（1.22兆美元）。

央行的決策聲明指出，「儘管決策委員會已明白表示，不希望傳達出任何有關（央行）將在未來某一時間實施負銀行利率的訊息，但持平而言，央行的整體結論是銀行業現在適合開始預作準備，能夠在未來有必要（實施負利率）時具備此種能力」。

央行官員近一年來一直在檢討是否應實施負利率，協助英國經濟擺脫泥淖。央行與銀行業諮商的結果顯示，銀行業認為如果在六個月之內實施負利率，可能會導致營運上的風險。

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