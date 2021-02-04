衣索比亞內戰遺毒 2萬難民人間蒸發

衣索比亞的內戰使難民營遭破壞，至今仍有2萬多難民下落不明。根據聯合國衛星圖報告，位於衣索比亞提格雷邊陲地區的兩個難民營遭武裝衝突摧毀後，多達2萬名難民已人間蒸發。聯合國指出，這些難民大多是想要逃離厄利垂亞而暫居難民營，但在衣索比亞的內戰中，被厄利垂亞部隊趁亂綁架後帶回國，聯合國呼籲衣索比亞當局應予關注。

厄立垂亞於1993年從衣索比亞脫離宣布獨立，但長年遭受獨裁統治，被稱為「非洲的北韓」，也是全球新聞自由指數最低的國家。

2萬難民恐遭綁架

半島電視台報導，原本在衣索比亞的提格雷地區有希梅爾巴和希薩特兩個難民營，收留來自鄰國厄利垂亞的難民，但根據聯合國的衛星雲圖顯示，這兩個難民營在去年11月衣索比亞的內戰中遭到破壞，至今有多達兩萬多名難民人間蒸發。

聯合國難民署官員菲力波．格蘭迪表示，還有約3000名難民已順利抵達另一個有由聯合國保護的邁艾尼難民營，並指出遭受破壞的希梅爾巴和希薩特難民營從去年11月開始，就因為衣索比亞內戰受到阻攔無法進入支援，也呼籲已經宣布停火的衣索比亞當局應盡力找回這些難民。根據衣索比亞官員的說詞，這些難民可能在衣索比亞內戰交火中，被來自厄立垂亞的部隊綁架回國。

衣國難民人道危機

彭博報導，衣索比亞內戰衝突起源於去年11月4日，聯邦部隊進入提格雷地區推翻反對派執政黨，該黨自2018年4月上台以來，一直反對當今總理阿比．艾哈邁德，儘管政府軍於28日宣布獲勝，但提格雷地區的領導者仍宣布會進行進入武裝衝突。

根據統計，自內戰起來已造成萬人喪生，數十萬人成為難民，且該地區超過500萬人口的食物和水供給面臨嚴重短缺。聯合國難民署呼籲當局，即使內戰宣布結束，也要保護提格雷地區的平民，避免遭受零星武裝攻擊影響。

對此總理幕僚發言回應，聲稱提格雷地區的平民生活已恢復正常，且會提供援助給受到戰爭影響的平民，但並未回應該如何重建希梅爾巴和希薩特的難民營。

【更多精采內容，詳見 】