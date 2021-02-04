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貝魯特爆炸半年過去 黎巴嫩創傷未平

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導

黎巴嫩首都貝魯特爆炸案，半年過去了居然還沒調查，且復原進度遙遙無期。去年8月4日發生在黎巴嫩首都貝魯特的貨輪爆炸案，讓當地政治、經濟與醫療都陷入動盪，法國總統馬克宏甚至還不畏疫情，前往探視黎巴嫩災民。但至今此案政府仍無深入調查，首都許多建築物還處於爆炸後傾頹的慘狀，當地民眾對於國家已不抱任何希望。

官方卸責、疫情阻礙

根據《半島電視台》報導，雖然首都貨輪爆炸案已過半年，但《半島》當地記者實地採訪發現，許多建築物還是爆炸後坍塌的狀況，政府根本沒有在作復原工作，而且也未對誰該負責這場災難起訴任何官員。當地民眾希望能夠成立獨立調查團，但沒有任何單位願意挺身而出。

原本官方的調查團也在去年12月，因為查到前總理迪亞布後就沒有下文，主導調查的官員也遭到撤職。原訂1月繼續調查，但黎巴嫩為了防堵新冠疫情擴散，發布了24小時的宵禁令至8日，阻礙了調查進度，而且當地民眾其實對該國司法是否獨立持疑問，認為此案難有大白的一天。

政府空轉不作為

爆炸案受難者組成的自救團執行長莫維利表示，即使黎巴嫩的司法多麼不可信任，他們也要繼續努力，想盡辦法獲得補償與正義。在前總理迪亞布辭職後，後來繼任的哈里里也無法籌組政府，雖然在黎巴嫩政府空轉並不稀有，但碰到疫情與爆炸案讓失靈的政府更顯左支右絀。

逃到黎巴嫩的敘利亞難民法拉表示，因為爆炸案讓他們在當地無處可去，只能帶著妻子與5個小孩，躲在爆炸建築物的牆邊生活，該國貨幣已貶值80%，重建的進度緩慢，只能靠國際NGO些微的援助，沒有政府的介入，援助僅限於簡單急救、食物與臨時避難所，該作的公共醫療建設、住宅都無法動工。

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