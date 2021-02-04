納瓦爾尼獲重刑 西方強烈抗議

（德國之聲中文網）莫斯科時間周二（2月2日）晚上到周三凌晨，有1000多人因參與抗議克裡姆林宮批評者納瓦爾尼遭重判示威活動而被捕。記錄了被捕者人數的人權信息門戶網站OWD-info報告了這一數字。

根據維權人士提供的數字，僅在俄首都莫斯科就有850多人遭警方拘押。在該國北部城市聖彼德堡，被捕者超過170人。其它通訊社報道的數字甚至更高。

在周二庭審期間，即已發生大規模逮捕事件。當天晚間，莫斯科一法院宣布判處這位反對派人士３年半監禁，罪名是，多次違反2014年的一次判決中規定的假釋條件規定。

根據納瓦爾尼辯護律師的說法，法官可能將他此前的在家軟禁時間也計算在內，這樣，他的系獄時間將是2年零8個月。

法院判決後，安全力量在莫斯科和聖彼得堡暴力鎮壓示威者。維權組織指出，在上周日俄羅斯各地發生的支持納瓦爾尼的示威抗議活動中，就共有5500多人被逮捕。德新社記者在推特上發表了示威者走向街頭的圖片。

被捕人數超過11000

OWD-info提供的數字顯示，自納瓦爾尼支持者新近發動示威浪潮以來，已有11000多人被捕。該組織一名代表在莫斯科回聲電台表示，很多被捕者在可怖的條件下被拘押數小時，沒有食物，無法上廁所。該組織的部分律師被阻止探訪被捕的示威者。

“我在德國接受治療”

納瓦爾尼駁回關於他未遵守假釋規定的指控。在克裡姆林宮指定的那位女法官宣判前，納瓦爾尼在庭上自辯時指出，“我在德國接受治療”。遭到化學戰毒氣諾維喬克攻擊的納瓦爾尼曾在德國的柏林和巴登－符騰堡治療和調養過５個月。

莫斯科法庭宣判時，納瓦爾尼保持沉默，轉動眼珠。他的辯護律師抱怨說，他們未能與被告交談。

此次判決在國際上引起廣泛震驚。

西方抨擊

聯邦德國外長馬斯隊俄羅斯司法當局的行為提出強烈批評。他推文表示，對納瓦爾尼的判決是對俄羅斯承諾的自由權利和法治的沉重打擊。德國國防部長卡朗普－卡倫鮑爾也發出嚴厲抨擊。這位基民盟政治家在推特上寫道：“先是對納瓦爾尼投毒，然後就因休克而無法滿足假釋條件將他投入監獄？完全是寡廉鮮恥。”她還給自己的批評加上了"#FreeNavalny"（讓納瓦爾尼獲得自由）這一關鍵詞。

英國外交大臣拉布也有類似表態。他指出，這一顛倒黑白的判決指向的是投毒襲擊的受害人而不是對此要負責的人，“這表明，俄羅斯沒有履行最基本的責任，而國際社會的每一個有責任感的成員本都應能履行。”英國是工業七國集團本年度主席國。

歐盟外交代表博雷利指責說，對納瓦爾尼的判決違反了俄羅斯在法治和基本自由領域所承擔的國際責任。博雷利寫道，莫斯科法院的這一判決有悖於歐洲人權法院先前的一項裁定。根據該項裁定，針對納瓦爾尼采取的措施是任意的和不恰當的。他強調，納瓦爾尼必須立即被釋放。博雷利原定本周四訪問莫斯科。

美國也對納瓦爾尼獲刑深感憂慮，並要求釋放納瓦爾尼。布林肯國務卿聲明，華盛頓政府將與盟友密切磋商，讓俄羅斯承擔責任。

凝煉／李魚（德新社、路透社）

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