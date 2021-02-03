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貼身護衛竟遭「性賄賂」 金正恩一怒下令處決女少校

聯合新聞網 / 綜合報導
北韓領導人金正恩。法新社
北韓領導人金正恩。法新社

北韓領導人金正恩又傳處決官員，繼之前4名高官與2名皮條客因涉及賣淫組織，遭全數槍斃，這次則是負責金正恩家族安全的護衛司令部一號人物，因為接受金姓女少校的「性賄賂」遭革職，而這名金少校則遭處決。此外，金正恩為了制衡護衛司令部，更下令將其拆成四個部門，進而達到互相監視與牽制。

根據「朝鮮日報」報導，北韓護衛司令部政委金成德（音譯）上將，因為接受該部負責財政的金姓女少校賄賂與性賄賂，經調查後金成德和另一名司令尹正林（音譯）遭革職，雙雙被關進政治犯收容所；另外，金少校和司令部下屬貿易公司負責人等人，則遭到軍方射擊處決。

專責金正恩家族安全工作的護衛司令部一、二號人物遭到肅清，頓時重挫組織，根據消息人士指出，金正恩為了制衡司令部、強化警衛功能，趁機將護衛司令部拆成四個部門，從而達到互相監視與牽制的目的。

金正恩2018年4月參加兩韓峰會時，車旁12名保鑣也隸屬於護衛司令部管轄。美聯社資料照
金正恩2018年4月參加兩韓峰會時，車旁12名保鑣也隸屬於護衛司令部管轄。美聯社資料照

根據報導指出，護衛司令部全權負責金正恩的貼身警戒、別墅防衛等工作，2018年板門店的南北韓會談，身穿西裝隨著金正恩的座車奔跑的「防彈警衛團」也隸屬於護衛司令部。據報導提到，金正恩因為負責維護自身安危的組織，接連爆出醜聞而大受衝擊，於是新創立三支警備部隊，大幅削弱司令部的權限。

此外，有分析指出金正恩全面改組警衛系統是出於對自己安全的不安，據前政府高層的脫北者表示，金正恩因為擔憂外交官等諸多菁英人士相繼脫北，會造成北韓社會結構崩塌，於是加強對自己人身安全的維護。

金正恩 北韓

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