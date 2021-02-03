對英實施邊界管制 歐盟疫苗運送卡關

歐盟疫苗運送進度嚴重落後，議會將矛頭指向因脫歐實施邊界管界所致。歐盟議員在2日會議上，指責疫苗運送大幅延遲，是執行委員會主席馮德萊恩對英國-愛爾蘭實施出口管制，導致歐盟向英國藥廠所購買的AZ疫苗運送延遲。對此，馮德萊恩表示，出口管制只是暫時，會盡力不影響疫苗接種時程。

路透社報導，疫苗生產造商阿斯特捷利康（AZ疫苗）在3月之前，向歐盟提供的疫苗將減少60%，即使馮德萊恩在上週日（1月31日）宣布增加購入900萬的劑量，仍然比預計的短缺50%的量。

對此歐盟議會認為，因為脫歐後歐盟對英國-愛爾蘭實施邊界管制，是導致疫苗延遲送達的主因，並指責執行委員主席馮德萊恩要為此負責，認為她的決定會惡化英國和歐盟關係，導致疫苗進不來，大幅拖延接種速度。

對此馮德萊恩表示，邊境管制是援引脫歐協議的「北愛爾蘭條約」，而她在接受愛爾蘭時報訪問時，表示會承擔責任，並表示邊境管制只是暫時，不會影響到疫苗運送進度，她也會盡力在脫歐和疫苗運送之間取得平衡。

非政府組織「自由復興歐洲組織」主席達西安．奇洛斯表示，若沒有和英國協商好，可能會帶來嚴重後果，「這不僅傷害了歐盟的信譽，也影響到歐盟人民的健康福祉。」荷蘭自由黨議員瑟夫．費爾德則認為，范德賴爾的智囊團經驗不足，在決策面上缺乏更廣大的視野，才導致英國和歐盟在邊界問題上產生誤會。

根據數據，目前歐盟國家已經向其人口的3%接種第一劑疫苗，而美國的接種率為9%，英國為14%，明顯可見歐盟已經落後約三到四個星期，但歐盟議會承諾會在下一個季度緩解進度落後的問題。

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