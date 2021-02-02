教宗3月出訪中東 與穆斯林領袖會談

教宗三月將出訪伊拉克，與什葉派重量級人物會面。據伊拉克天主教人員透露，預計今年三月初前往伊拉克訪問的天主教教宗方濟各將與穆斯林什葉派領袖阿里西斯塔尼會面，雙方會就促進宗教交流一事展開對話。對於教宗這次的訪問，伊拉克外交部表示，將為伊拉克及當地傳達和平的訊息。

《中東觀察》報導，伊拉克加色丁禮天主教會主教薩科在記者會上宣布這項出訪消息，在方濟各3月5至8日的行程中，他將在巴格達與北部的艾比爾舉行彌撒。

今年1月，教宗曾表示，出訪伊拉克可能因為疫情關係而取消，但目前來看相關準備工作照舊，包括可能與的與會人員都會先施打疫苗。84歲的方濟各如果前往伊拉克，將是繼2019年11月出訪日本與泰國後首度出國。

據《阿爾繆尼特》報導，教宗表示，雖然疫情造成限制，但他仍會出訪伊拉克。他指出，「即使社交距離讓伊拉克基督徒無法親眼看到本人，但他們還是會看到教宗已經來到他們國家。」他也表示，會考慮搭乘一般商用客機飛往當地。

另外，這次教宗將與高齡90歲的阿里西斯塔尼會面，意義非凡。因為後者在伊拉克什葉派信徒中擁有廣大支持者，對於政治及公眾意見也有極大的影響力。方濟各過去也曾到訪過穆斯林國家，包括土耳其、約旦、埃及、孟加拉、亞賽拜然及阿拉伯聯合大公國與巴勒斯坦，並利用這些訪問促進宗教間的對話。

【更多精采內容，詳見 】