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韓《國防白皮書》稱日本為鄰國而非夥伴 顯示韓日關係欠佳

聯合報 / 編譯張佑生╱即時報導
駐紮在南韓的美軍U-2S高空偵察機有偵測北韓局勢的功用。歐新社
駐紮在南韓的美軍U-2S高空偵察機有偵測北韓局勢的功用。歐新社

韓國國際廣播電台2日報導：在日前發布的包括韓國安保情況與國防政策方向的《國防白皮書》中，仍然沒有將北韓稱為「主要敵人」。

韓國《國防白皮書》每兩年發行一次。在此次發布的《國防白皮書》中，將威脅和侵害韓國主權、領土完整、國民與財產的勢力概括性地定義為「我們的敵人」。在與北韓有關的安保情況方面，《國防白皮書》包括了北韓對韓國的敵對行為與北韓改善與韓國關係的意志等內容，同時評價稱，2018年舉行了3次南北韓峰會和首次美北峰會，為實現韓半島無核化與構築和平機制營造了新的安保環境。但同時，北韓大規模殺傷性武器對韓半島和平與穩定構成威脅。

《國防白皮書》還稱，為了韓日兩國的關係以及東北亞與世界的和平與繁榮，韓日兩國必須加強合作。白皮書將日本稱為「鄰國」，而過去的白皮書則將日本稱為「夥伴」，從中顯示在新的《國防白皮書》中，韓國對日本的稱呼級別有所下降，反映了不斷惡化的韓日關係。

韓國 北韓 日本

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