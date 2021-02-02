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日中海洋對話3日登場 對中共海警法的關切將成焦點

聯合報 / 記者蔡佩芳／台北即時報導
釣魚台群島空照圖。路透
釣魚台群島空照圖。路透

中、日兩國政府3日將以線上方式舉行「日中高階事務層級海洋協議」對話，由於中共本月開始實施「海警法」，預料東海問題將成為會談重點。

讀賣新聞獨家報導指出，「日中高階事務層級海洋協議」3日將以線上會議方式進行。日本政府對中共實施「海警法」，允許中共海警使用武器等，將使東海緊張局勢進一步升溫，將在會中表達憂慮。日本政府發言人、內閣官房長官加藤1日也曾在例行記者會中表達日方立場，「不能容許（中國海警法）違反國際法的運用形式，將對此事保持高度關心，持續關注」。

報導指出，為避免日本自衛隊與中共海軍在釣漁台列嶼周圍發生意外衝突，此次線上會談，雙方也會對商議加快開設高階官員熱線進行討論。會中也將觸及中共在南海設置軍事據點的問題，以及兩國合作減少海洋塑料廢物等海洋議題。

這場線上會談，日方將有外務省、防衛省、海上保安廳、水產廳的局長級官員參與。該對話上一次舉行是在2019年5月。

中共人大常委會日前通過「中華人民共和國海警法」，引發國際關注。海警法授權海警單位，若外國船舶進入中國管轄海域非法從事生產作業活動、不服從停船指令或拒絕中國海警登船檢查，並在警告無效後，可以使用各類武力，包括個人手持槍械，艦載機槍等，甚至是使用飛機搭載的武器。法中明訂中國海警執法範圍包括中國內海、領海、毗連區、經濟海域、大陸礁層以及「中國管轄的其他海域」。新法2月1日生效。

中共 日本 南海

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