利比亞組臨時政府 監督大選、解決內亂

由聯合國支持成立的利比亞臨時政府，將為今年的大選投票做準備。聯合國1月30日表示，已經和利比亞的和平談判代表團共同研議出一份候選人名單，以組成臨時政府，直到年底大選結束，該政府在過渡期間的主要任務，為準備選舉以及監督投票的公正性，確保這一次大選能結束利比亞長達10年的混亂局面，但利比亞民眾擔心，臨時政府恐引發新的權力鬥爭。

為年底大選做準備

路透社報導，根據聯合國1月30日的聲明表示，與利比亞的和平談判代表團已經共同批准一份候選人名單，並將在3日由雙方總共75名代表人員（包括利比亞各地區的部落和政治代表），從24名候選人中，選出3名總統和總理職，成立臨時政府。

聯合國表示，臨時政府將在今年年底大選前，負責維護秩序，並為年底的投票做準備，希望這一次大選能夠徹底結束利比亞長達10年的混亂和衝突。根據媒體歷年統整，利比亞常年的混亂衝突，導致國內民不聊生，嚴重影響北非地區秩序，更打擊該國經濟賴以為生的石油出口。

恐引發新的權力鬥爭

埃及獨立報報導，許多利比亞人民仍然擔心，從去年10月開始，利比亞內部武裝衝突大致停火，但臨時政府即使有聯合國的支持，還是可能會引發新的權力鬥爭。

利比亞自2011年獨裁統治者穆安瑪爾•格達費倒台以來，衝突不斷，到了2014年，對利比亞的控制權基本上由東方的班加西反對派（背後有俄羅斯、阿聯和埃及支持）以及在首都的黎波里、由西方政府支持的「民族和解政府」所分割。

此次由聯合國支持的臨時政府成立計畫，候選人包括雙方政要，包括班加西政府的議會首腦阿吉拉．薩利赫，也包括民族和解政府的副總理艾哈邁德、國防部長薩利赫等。

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