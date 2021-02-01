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公衛參與男女失衡 女醫護發言權限縮

台灣醒報 / 記者陳是祈╱台北報導

新冠抗疫前線醫護以女性居多，卻因缺乏政策參與度，恐招致權益受損，並影響醫療專業判斷。根據一項全球調查顯示，抗疫第一線醫護人員有70%為女性，但在公衛政策制定單位，女性參與率過低，以世界衛生組織緊急委員會為例，僅有20%是女性。因發言權有限，恐對女性醫護人員的權益不利，如缺乏育嬰補貼、生理照護假等。

公衛女性參與率低

半島電視台報導，該調查由美國女權非政府組織Women Deliver以及法國人權研究組織Focus 2030合作進行，總共搜集17個國家共1萬7000名第一線抗疫人員的意見。調查顯示，第一線醫護人員有70%為女性，但8成受訪者都表示，希望女性醫護人員或者公衛專家，在疫情應對政策制定上，可以有更多發言權，保障女性醫護人員的權益。

聯合國婦女署署長普姆齊萊在該調查的線上發佈會表示，從疫情中可以看出女性平權的不足，並表示公衛政策制定若缺乏女性參與，除了對女性醫護人員不利。該調查的受訪者表示，女性應該在所有級別上參與新冠肺炎的應對，除了在第一線工作，更應該讓女性公衛專家或者流行病研究者，參與政策制定，以及公衛危機處理應對。

女權嚴重受損

聯合國婦女署報導，該調查的另一項結果顯示，在30個國家或地區中，女性僅佔新冠相關應對政策部門/小組人數的四分之一，以世界衛生組織緊急委員會為例，僅有20%是女性。

女性參與度不足除了影響政策制定，也會影響女權保障。調查顯示，疫情對女性造成嚴重傷害，如日漸加劇的家庭暴力，也有婦女被迫辭職以承擔照料家庭的責任，甚至有年輕女性被迫放棄學業。對於女性第一線醫療人員，缺乏政策保障可能會讓女性在生理照護假或者育嬰上缺乏後盾，甚至薪資也會被壓榨。

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