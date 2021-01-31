聲援反對派 數百名俄羅斯示威民眾被拘

根據觀察組織OVD-Info的消息，目前俄羅斯警方已經逮捕了800多人，並准備在莫斯科面對更大的抗議浪潮。俄羅斯政府下令關閉了7座地鐵站，並封鎖了克裡姆林宮周圍的街道。

路透社報道稱，僅在首都莫斯科，警方就逮捕了大約100人。同時，警方還封鎖了克裡姆林宮附近的盧比亞卡廣場。這裡原本是示威者計劃於周日當天上午聚集抗議的地方。現在抗議的組織者號召示威人群前往首都的其它中心廣場。

德國之聲駐莫斯科特派記者舍溫（Emily Sherwin）表示，當局竭盡全力防止抗議活動的發生：「他們封鎖了首都的很大一部分……封鎖了道路，令公交車改道行駛。七個地鐵站都已關閉，」她說。

「抗議者無法到達目的地點。納瓦尼的團隊現在……發布了新的聚會地點，因此當局和抗議者似乎在玩貓捉老鼠的游戲。」

抗議活動的源頭

最初的抗議活動始於該國的遠東地區。符拉迪沃斯托克（Vladivostok）市的警察阻止了示威者前往市中心。當時的視頻資料顯示，示威者在零下13攝氏度的環境下聚集在一起高喊「普亭是個小偷」。當時有100多人被警方拘留。

OVD-Info的統計顯示，成千上萬的人還參加了在西伯利亞東部城市新西伯利亞的一次集會，其中約有90人被拘留。當地媒體報道說，在中央城市車裡雅賓斯克（Chelyabinsk）發生了另一場大規模抗議活動，警察與抗議者發生沖突。

一周前，在俄羅斯全國範圍內支持納瓦尼的示威活動中，成千上萬人被捕。反對派人物納瓦尼於1月17日從德國返回後被捕。這位直言不諱評論克裡姆林宮的反對派人士去年夏天在西伯利亞受神經毒劑諾維喬克（Novichok）攻擊，在德國柏林接受治療後逐漸康復。

俄羅斯當局的警告

警方警告說，周日的計劃集會是非法的，將會予以驅散。除了關閉地鐵站，封鎖克裡姆林宮附近街道外，警方還要求莫斯科的咖啡館在抗議期間停止提供無線網絡接入服務。

所有的這些措施均是為了限制抗議者活動和交流的能力。

美國駐莫斯科大使館警告美國人可能被捕，並列出了游行示威的確切地點和時間，此舉激怒了俄羅斯外交部。

納瓦尼之爭

一周前，成千上萬的俄羅斯示威者走上街頭，表示支持納瓦尼。根據記錄，有4002人因參與抗議活動而被捕。一周前，俄羅斯當局以納瓦尼的兄弟違反新冠疫情期間法規為由，判處其為期兩個月的監禁。

俄國反對派人物納瓦尼2020年8月遭毒殺後被送到柏林救治。1月17日他在持續康復的情況下決定回到俄羅斯，但立即遭捕。目前尚不清楚納瓦尼將被關押多久。官方稱，他被指控違反了2014年欺詐罪的緩刑條件，國際觀察家則批評這種指控毫無根據。

俄羅斯警方稱，納瓦尼沒有按照判決的要求，向他們登記在德國的逗留情況。法院現在必須決定納瓦尼的剩余緩刑是否應該在監獄中完成。此外，俄國當局12月還對他提出了新的指控。他現在被指控貪污，拿的還是自己反腐基金會的捐款。批評者說，這是又一次試圖讓納瓦尼閉嘴的行動。

莫斯科否認與納瓦尼中毒事件有任何關系。相反地，克裡姆林宮官員多次提出西方支持的陰謀指控，並拒絕調查這次攻擊事件。在2020年12月的年度記者會上，普亭諷刺地回應了有關納瓦尼中毒的問題：「誰需要他？如果我們想這樣做，那麼我們應該會看到我們要的結果。」

任琛/雨涵（綜合報道）

© 2020年 德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】