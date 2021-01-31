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英國申請加入CPTPP 工黨質疑捨近求遠

台灣醒報 / 記者祝潤霖╱台北報導
英國國貿大臣特拉斯2月1日將與日本及紐西蘭的部長們對談，計畫申請加入《跨太平洋夥伴關係全面進步協議》（簡稱CPTPP）。（photo by Wikimedia Commons）
英國國貿大臣特拉斯2月1日將與日本及紐西蘭的部長們對談，計畫申請加入《跨太平洋夥伴關係全面進步協議》（簡稱CPTPP）。（photo by Wikimedia Commons）

英國申請加入亞太自由貿易協定CPTPP！英國國貿大臣特拉斯2月1日將與日本紐西蘭的部長們對談，計畫申請加入《跨太平洋夥伴關係全面進步協議》（簡稱CPTPP），若成功加入將成為僅次於日本的第2大經濟體；然而，工黨的影子國貿大臣索恩伯里質疑，英國歷經千辛萬苦脫歐，為何卻要捨近求遠？

經濟規模僅次日本

根據《BBC》報導，根據脫歐後計劃，英國正申請加入由11個亞太國家組成的自由貿易協定CPTPP，包括澳洲、加拿大、日本和紐西蘭等，國貿大臣麗茲·特拉斯2月1日將與日本及紐西蘭的國貿首長們對話，預計將於春季進行正式談判；英國是第1個申請的非創始會員國，如果成功，將是僅次於日本的第2大經濟體。

CPTPP於2018年成立，包括澳洲、汶萊、加拿大、智利、日本、馬來西亞、墨西哥、紐西蘭、秘魯、新加坡和越南；總體而言，它涵蓋了約5億人口的市場，創造了全球13%以上的收入；協定內容包括減少95%進口關稅的承諾，儘管仍保護了某些國產產品，例如日本米和加拿大乳製品等。

對比脫歐捨近求遠

根據《英國雅虎新聞》報導，英國國際貿易部門表示，2020年英國與CPTPP成員國的貿易總額為1,110億英鎊；英國首相強森表示，「我們離開歐盟1年後，正在建立新的伙伴關係，這將為英國人民帶來巨大的經濟利益；第1個申請加入CPTPP，表明我們要與世界夥伴以最優惠條件開展業務，並成為全球自由貿易熱情擁護者的雄心！」

企業對此計劃表示歡迎，小型企業聯合會（FSB）表示，這將幫助企業「比以往更蓬勃發展並取得成功」。但影子國貿部長艾米莉·索恩伯里表示，工黨將密切審查任何協議，並呼籲政府徵詢公眾意見；她說：「像其他任何貿易協議一樣，一旦我們看到條款內容，就必須評估加入CPTPP的優缺點。」

「國貿大臣特拉斯甚至無法保證，即便我們首先率入CPTPP，英國是否有權否決中國加入的提議？」索恩伯里強調，「人們終究會質疑，我們在英國經歷了長達5年的辯論，為什麼選擇離開與我們最親近的貿易體歐盟，卻在未進行任何有意義的公眾協商之下，就決定匆匆加入世界另一端的CPTPP？」

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