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英申請加入CPTPP啟動 日英紐明晚舉行三國部長會談

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英申請加入CPTPP啟動 日英紐明晚舉行三國部長會談

聯合報 / 記者蔡佩芳／台北即時報導
日本經濟再生擔當大臣西村康稔在自己的推特表示，預定將在2月1日晚間舉行日英紐三方部長會談。圖／翻攝西村康稔推特
日本經濟再生擔當大臣西村康稔在自己的推特表示，預定將在2月1日晚間舉行日英紐三方部長會談。圖／翻攝西村康稔推特

英國脫歐後積極另覓出路，2月1日將正式提出申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），這將是CPTPP生效後，第一個申請加入的非原始成員國。議長國日本2月1日將與英國、委任國紐西蘭舉行三方部長會談。

日本經濟再生擔當大臣西村康稔今日在自己的推特轉貼英國政府申請加入CPTPP新聞稿，並提到已預定於2月1日晚間，與英國國際貿易部長Liz Truss、委任國紐西蘭的貿易部長Damien O'Connor舉行三方會談。日本做為今年議長國，在接到申請後，將啟動必要的討論。

他也提到，期待英國在申請成為成員時，對CPTPP高標準的要求，能展現出堅定且完全履行義務的決心。英國也是今年七大工業國(G7)議長國，是與日本共享基本價值的全球戰略的夥伴。這將讓高標準的貿易規則從亞太地區往外拓展，擁有無限的潛力。

日媒NHK報導，為了讓全球經濟成長從新冠肺炎衝擊中復甦，日本政府認為透過CPTPP促進自由貿易十分重要，將為英國提供必要情報等協助。由於日本今年擔任CPTPP議長國，在英國提出正式要求後，日本將盡快成立由會員國組成的委員會，展開新成員國加入的交涉談判。

CPTPP於2018年3月簽署，同年底生效，目前成員國有日本、澳洲、紐西蘭、加拿大、馬來西亞、新加坡、越南、汶萊、墨西哥、智利與秘魯。11個成員國的市場人口約有5億人，涵蓋全球逾13%國內生產毛額（GDP）。英國若成功加入，將成為繼日本之後的第2大經濟體。CPTPP的前身為「跨太平洋夥伴協定」（TPP），原本美國也是成員之一，但在前總統川普執政時期宣布退出。

日本經濟 英國 TPP

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