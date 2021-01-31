消息人士：中國軍機曾模擬攻擊美國航母

一個星期前，台灣國防部披露，中國人民解放軍1月23日派出11架軍機進入台灣西南的防空識別區，1月24日再次派出15架軍機進入同一空域。最新消息顯示，中國軍機當時曾以美國航母為模擬攻擊目標。

英國《金融時報》1月29日引述消息人士稱，美國及其盟國收集到的情報顯示，中國人民解放軍派出的轟炸機和一些戰鬥機當時在進行一項演習，模擬攻擊目標是在同一地區的以美國海軍羅斯福號航母為首的艦艇編隊。報道引述消息人士稱，從轟-6K轟炸機飛行員的通話中能聽到他們在確認模擬以航母為目標發射反艦導彈的指令。

美國《商業內幕》網站晚些時候也通過一名美軍內部匿名人士核實，盡管中國軍機沒有抵近航母編隊周邊250海裡區域，因此美國海軍艦只也並未進入轟-6K轟炸機攜帶的鷹擊-12反艦巡航導彈的射程範圍，“但是確實有過模擬攻擊的演練”。美軍印太司令部新聞發言人卡夫卡上尉(Mike Kafka)則書面回復《商業內幕》稱，羅斯福號航母編隊密切監視中國海軍和空軍的一切動向，中國艦機在任何時候都未曾對美軍艦機及人員構成威脅，“這是解放軍近期一系列攻擊性、破壞穩定行為的最新一個案例。”這名發言人指責中國利用其軍事力量在南海國際水域向鄰國施壓，並強調美軍將繼續在國際法框架下航行在該海域，展現其堅定決心。

此外，中國官媒《環球時報》也曾在1月24日引述中國匿名軍事分析人士指出，中國軍機的此次行動“很有可能旨在增強解放軍攻擊美軍航母的戰鬥力”，並強調轟炸機有能力對美國艦艇編隊實施“飽和式攻擊”。不過，同一則報道還引述另一名專家稱，中國軍機此次進入台灣空域很可能只是“例行演練”，和附近的美國海軍編隊無關。

根據美軍印太司令部發布的消息，1月23日美國航母打擊群進入南中國海。多家媒體均報道稱，羅斯福號編隊在進入南海時穿越了台灣島南部的巴士海峽。美國國務院1月23日還曾發表聲明稱，對台灣的承諾“堅如磐石”。

文山/雨涵/(金融時報)

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