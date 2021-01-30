英媒曝哈利王子將首度返國探親 梅根可能選擇不跟

英國每日郵報29日引述消息人士說法指出，哈利王子計畫夏季回英國探親與慶祝父親菲利浦親王的百歲大壽，但妻子梅根「不太可能」一起飛回去。

根據報導，這將是哈利正式卸下資深王室成員身分後，首度回英國探親。哈利據了解已接近確定動身，將探望女王、查爾斯王儲與威廉王子一家人，梅根則會留在美國家中，兒子亞契可能也不會回去。

消息人士透露，行程計畫還沒有完全敲定，大致上要看疫情發展與旅遊限制是否解除而定，梅根暫時決定不跟哈利返英純粹是基於夫妻倆「個人與實際」理由，完全不該被解釋為有意「怠慢」（snub），但肯定有助官員解決兩人連袂出席活動可能導致喧賓奪主的棘手狀況。

報導指出，外界原先預期哈利與梅根會出席6月的重要皇家活動，包括菲利浦親王的百歲大壽與女王95歲生日閱兵式（Trooping The Colour）。此外，戴安娜王妃的紀念雕像7月將於肯辛頓宮揭幕，哈利也被認為不會缺席。

不過，相關人士普遍心照不宣地擔憂，要是哈利與梅根一同現身，將無可避免地引發輿論轟動和媒體注目，可能導致這些重要的大型王室活動徹底失焦。另一位消息人士確認他們被告知哈利可能獨自啟程，也指「如果梅根回來了，她當然會受到歡迎，但感覺就像整個活動都會蒙上陰影，民眾就只等著看好戲。她決定不回來的話，至少可以推遲一段時間再頭痛」。

第三位消息人士則指女王的意思很明確，就算哈利與梅根離開英國，仍是王家摯愛的一分子，非常歡迎他們出席家族活動，但沒人想見到2020年3月大英國協日慶典（Commonwealth Service）時，威廉與哈利兄弟「相敬如冰」的場面再度上演，「這還是需要一定程度的交際手段，哈利與許多王室成員仍有很深的隔閡，威廉更是如此」。