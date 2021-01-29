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拜登邀請入群？英國有意加入「亞洲北約」制衡中國

聯合報 / 編譯周辰陽／即時報導
隨著新上任的美國拜登政府提議擴大有「亞洲北約」之稱的美日澳印四方對話（Quad），以平衡中國大陸的冒進行為後，英國媒體日前揭露強生政府已有意響應加入，政府內部人士也並未否認此事。美聯社
隨著新上任的美國拜登政府提議擴大有「亞洲北約」之稱的美日澳印四方對話（Quad），以平衡中國大陸的冒進行為後，英國媒體日前揭露強生政府已有意響應加入，政府內部人士也並未否認此事。美聯社

隨著新上任的美國拜登政府提議擴大有「亞洲北約」之稱的美日澳印四方對話（Quad），以平衡中國大陸的冒進行為後，英國媒體日前揭露強生政府已有意響應加入，政府內部人士也並未否認此事。

每日電訊報28日報導，美國白宮國安會新設的印太事務協調官、「亞洲沙皇」坎貝爾（Kurt Campbell）與布魯金斯研究院中國戰略計畫主任杜如松（Rush Doshi）12日在「外交事務」發表聯名文章，支持英國聯合G7、澳洲、印度與南韓組成「D-10」聯盟時，同時也提到可能擴大所謂的四方對話，組成聚焦軍事威懾的「其他聯盟」。

據了解，英國有意加入這個新聯盟，就中國侵害人權的議題聯手施壓，但此事尚未決定。英國是公開譴責中國在維吾爾與香港問題的24國之一。

泰晤士報指外交大臣拉布2020年12月出訪印度時，曾提及英國並未排除加入四方對話，也稱此事將等脫歐過度期結束，強生訪問印度時再加以討論。

該報導也提及，強生訪印行程已因封城抗疫推遲，且英方固然熱切打造西方國家在中國侵害人權問題的共同立場，卻不確定負荷已過重的英軍能否在印太地區扛起重任。

英國 印度 強生

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