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捷克核電站招標排除中企 北京表示不滿

德國之聲 / 德國之聲

中國駐捷克大使館周四 (1月28日)對捷克政黨領導人以國家安全為由，不允許中國企業參與新建核電站項目競標提出抗議。

捷克領導人周三原則上同意，不讓中國競標建設約1200兆瓦的核電站。理由是捷克安全部門表示，捷克可能會因此承受來自北京的壓力。

中國駐捷克大使館在網站上表示：「中方堅決反對捷方泛化國家安全概念，對中國企業進入捷克市場設置人為障礙。」

中國使館對中企可能被排除在外表示 「嚴重關切」，並「敦促捷方切實恪守市場經濟和公平競爭原則」。

捷克政府擬在杜科瓦尼核電站新機組建設項目，這是捷克幾十年來最大的投資，價值數十億美元，吸引中國通用核電（CGN）與法國、韓國、美國和俄羅斯企業競標。

目前捷克原則上已排除中企參與競標，但未排除俄羅斯企業參與，北約和歐盟國家的安全機構對此感到憂心。

路透社報導，負責這個項目的捷克能源(CEZ)由捷克官方持有多數股份，目前捷克政府尚未最終確定開標的條件。

2018年，捷克網絡安全監督機構發出警告，禁止在關鍵基礎設施中使用華為和中興通訊生產的設備。此外捷克議長去年訪問台灣，也激怒了中國。中捷關系受到極大挑戰。

台灣和布拉格關系升溫

根據台灣外交部27日發布的消息，捷克布拉格市長賀吉普（Zdeněk Hřib）舉行記者會，宣布將與台灣深化互惠伙伴關系，在科學及教育領域促進實質合作，內容包括基礎教育數位化、科技創新及氣候變遷認知等。

新聞稿寫道，台捷近年來在科技合作日益密切，雙方簽有科學合作協定及資訊交換合作了解備忘錄，並說台方將「致力提升與捷克的全面性民主伙伴關系」。

鄒宗翰/張慈 (路透社等)

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核電 捷克

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