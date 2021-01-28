孟加拉再遷羅興亞難民 引人權組織批評

孟加拉政府再下逐客令，本週將再送約3000名羅興亞難民到巴山查爾島。孟加拉政府表示，科克斯巴札爾難民營已人滿為患，導致犯罪產生，預計本週再送2000至3000名羅興亞難民前往島上。對此，救濟機構與人權團體擔憂，該島容易遭受暴風雨和洪水侵襲，恐引發更嚴重的人道危機。

遷移羅興亞難民

根據《半島電視台》與《路透社》報導，孟加拉難民營內住著約100萬羅興亞人，自去年12月初以來，孟國政府已陸續將約3500名羅興亞難民遷至孟加拉灣的巴山查爾島上，預計本週將再送2000至3000名羅興亞難民前往島上。巴山查爾島是在20年前從海中浮出的島嶼，距離最近的吉大港需數小時的船程。

巴山查爾島是一座由紅樹林跟雜草覆蓋的島嶼，距離孟加拉本土約34公里。2006年左右才因河川淤積而形成的孤島，面積約300平方公里，但海拔高度只有幾公尺，極容易受熱帶氣旋侵襲，爆發大洪水，嚴重威脅生命安全。

人權團體批評

為證明遷移羅興亞難民至島上的合理性，孟國政府表示，科克斯巴札爾難民營已人滿為患，導致犯罪產生，另外對於外界對洪水的擔憂表示，已修建一條長12公里的堤防保護巴山查爾島，也為10萬人提供住房，並提供如氣旋中心和醫院等設施。

然而，遷移羅興亞難民的行徑引起救濟機構批評，稱沒有就遷移進行協商。聯合國難民署強調，所有前往巴山查爾島的行動都必須是自願的，並應基於了解島上生活條件及難民所能獲得的權利及服務等充分資訊。人權組織則批評，孟加拉政府利用「現金獎勵措施」和「恐嚇手段」，迫使羅興亞人接受搬遷提議。另外，12月初第一批前往的羅興亞難民中有人表示，他們受到脅迫。

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