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別再拍景點網美照 紐西蘭鼓勵到處玩

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導

只要拍有創意的旅遊照，就可以獲得紐西蘭政府的萬元旅遊抵用金！疫情控制得宜的紐西蘭近日正為疫後觀光做準備，但為了避免熱門景點壅塞、影響旅遊品質，像是觀光客都會去羅伊峰山坡頂上，拍雙手敞開類似環抱大地的照片，因此官方希望，改去其他新型景點，拍出有創意的照片上傳打卡，就可獲得好禮。

紐西蘭目前國境仍維持關閉，但總理阿爾登爭取與西太平洋周圍國家的旅遊泡泡，澳洲雖曾對紐西蘭開放旅遊泡泡，但後來又因為疫情加劇取消，27日也宣布繼續維持對紐西蘭的旅遊禁令。

帶著「社會認知」旅行

根據《英國廣播電台》報導，紐西蘭觀光局近日發布一支影片，呼籲民眾不要再去熱門景點拍網紅拍過的經典照片與姿勢，例如許多觀光客會去羅伊峰，站在山坡頂上、雙手敞開，拍著享受紐西蘭大地氛圍的照片，但其實很多地方是禁止進入的草地，紐國當局希望民眾帶著「社會認知」旅行。

《CNN》提到，「社會認知」是指拍照透過社群媒體發布後，其他民眾看到就會爭相前往，反而造成當地的旅遊品質下降。且一張單人照的背後，是許多民眾正在排隊，等著在經典的地方拍經典照，不僅讓旅遊興致影響，對當地自然環境也會造成傷害。

別只去熱門景點

紐西蘭特別找了喜劇演員尚斯伯里拍攝宣傳影片，片中尚斯伯里扮演四處取締民眾拍網紅照的巡警，在幽默之餘也希望民眾旅遊，也能思考社會責任。紐國觀光局也表示，希望民眾可以紐西蘭其他地方好好體驗，不要都是去熱門景點。

為了鼓勵民眾，紐國觀光局還宣布，民眾如果可以去除了羅伊峰、瓦納卡湖等知名景點以外的地方玩，並拍照上傳打卡、標註#DoSomethingNewNZ，就有機會獲得紐幣500元（約新台幣10000元）的國內旅遊抵用券。疫情控制得宜的紐西蘭，也在積極思考如何行銷疫後觀光。

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紐西蘭 疫情

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