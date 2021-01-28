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脫歐出口作業繁雜 英生鮮貨櫃損失重

台灣醒報 / 記者陳是祈╱台北報導

脫歐導致英國肉品和漁獲出口延宕，造成大批生鮮貨物腐爛，單日損失高達100萬英鎊。英國脫歐的貿易協定雖然保留零關稅等優惠，但因為法規修改和文書作業緩慢，嚴重影響進出口流程，加上疫情雙邊貨運船隻減班，以致生鮮產品滯銷，如漁獲和肉品只能在港口任其腐爛，造成的惡臭和有毒氣體的釋出也成了環境問題。

經濟學人報導，脫歐和疫情導致英國貿易出口到歐盟的速度延遲，甚至貨運船來往一度中斷，而肉品和漁獲講求新鮮度和快速，若無法在保鮮期前送達，只能任其滯銷和腐爛，對整個生鮮產業（畜牧、捕撈、大中小盤商）都是傷害。

根據英國漁產公司「蘇格蘭漁業」估計，截至今年1月下旬，該公司單日的銷售損失一度高達100萬英鎊（約140萬美金），根據英國貿易協會食品與飲料部門負責人詹姆斯．威爾斯表示，以往英國與歐盟的貿易幾乎都是無縫對接，但脫歐加上疫情，讓雙邊的進出口業都叫苦連天，甚至傳出有荷蘭的豬肉貨櫃從1月1日卡關將近兩週都出不了口，損失了整箱貨櫃。

Political Home報導，雖然英國與歐盟同意繼續實行無關稅和無配額貿易，但往後進出口必須填寫大量文件，以及進行嚴格的食品安全檢查，光是文書作業就導致貨櫃進出口數小時的延遲，加上海關人員對新法規適應不及，以及新系統匆促上路，造成進出口嚴重遲緩，進而影響肉品等生鮮食材的新鮮度。

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