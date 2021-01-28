末日時鐘剩100秒 專家：核武比疫情嚴重

核武和氣候問題才是釀成末日危機的主因！美國芝加哥大學的《原子科學家公報》27日公布年度「末日時鐘」報告，仍維持在剩下100秒的時間點，也是末日時鐘設立以來距離午夜最近的一次。科學家表示，核武和環境惡化，比疫情更是長期對人類生存造成威脅的關鍵，呼籲各國政府和民間組織，致力減少核武，以及落實綠能政策的努力不可因疫情中斷。

距離子夜剩100秒

Quartz報導，「末日時鐘」為1947年由美國芝加哥大學的《原子科學家公報》制定的虛構鐘面，隱喻失控的科學發展對人類生存的威脅，該鐘每年一月進行評估，標出距離世界毀滅的距離，午夜零時則象徵世界末日來臨，並因應世界局勢，將分針撥近或者撥離子夜。

2018年，由於北韓進行核子試爆、中印和巴基斯坦等國積極發展核武，加上當時美國總統川普多次針對核武推文放話，評估團隊認為核武危機倍增，因此該鐘被調整為距離子夜2分鐘。2020年則因美俄之間的《中俄導彈條約》終止，以及美伊之間局勢緊張，又被撥近20秒，距離子夜只剩下100秒。

核武、氣候惡化是威脅

但2021年的末日時鐘並未改變，顯示科學家認為2020年疫情還不足以把人類推向毀滅。《原子科學家公報》認為，病毒或者流行病並非是影響時間設定的因素，「新冠肺炎的確嚴重影響生活，但並不會消滅人類。」並表示，長期的環境惡化（衍生空污、水質污染、物種滅絕等）以及核武發展，才是對人類真正的威脅。

公報也呼籲各國政府，在抗疫的同時也要繼續推動綠能政策和核武終止，並指出部份國家趁著疫情分散公眾注意，積極研發核武，該報告指出，新冠病毒不會毀滅人類文明，但環境惡化是不可逆的，核武戰爭一但爆發也會失去控制。

【更多精采內容，詳見 】