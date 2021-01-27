只用一槍！英軍SAS狙擊手一口氣消滅5名恐怖分子

英國每日星報近日獨家披露，英軍特種部隊一位狙擊手只開了一槍，就直接擊中9百多公尺外的一名伊斯蘭聖戰分子胸膛，同時引爆他身上的自殺炸彈背心，讓旁邊的高級指揮官與另外3人一起陪葬。

根據報導，這位狙擊手是一位擁有20年經驗的空降特勤隊（SAS）士官，正奉派到敘利亞。這起事件發生在2020年11月，他所屬的小隊正跟庫德族戰士合作，要找到攻擊村落的伊斯蘭國（IS）成員。

報導指SAS小隊當時監控疑似IS炸彈工廠的設施已有數天，注意到5名男子走出來，一位隊員還拍到自殺炸彈客正微笑聊天。狙擊手隨即用無線電聯絡基地，表明恐怖分子已現身，可清楚瞄準（clean shot）。

消息人士表示，當時計畫是第一槍擊斃自殺炸彈客。要是他們自認可找出領導人，第二槍就打死他。儘管目標就在最大射程邊緣，但狙擊手跟著風調整後瞄準，接著輕輕扣下巴雷特點50口徑步槍的扳機，「我們運氣好…正等著目標倒地時，那傢伙就爆炸了。」

消息人士透露，等到塵土不再飛揚後，SAS小隊發現地面躺著4具各有殘缺的遺體，狙擊手才發現那一槍引爆自殺炸彈背心，「你要對付自殺炸彈客時，通常都會瞄準頭部，但那傢伙身處狙擊手射擊能力的極限，他才會瞄準重心所在的胸膛。」