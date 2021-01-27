擔憂疫情不敢生 波蘭面臨人口危機

疫情封鎖政策沒有帶來嬰兒潮，反而造成波蘭人口危機！部分波蘭專家原先預測，政府3月中旬實施的封鎖政策會導致嬰兒潮，但依據波蘭數據統計局2020年的資訊顯示，去年出生人數為35萬7400人，是自2005年以來最低，死亡人數則是創下二戰以來最高，達48萬6200人，導致波蘭面臨人口危機。

人口持續負成長

根據《半島電視台》報導，波蘭媒體《Dziennik Gazeta Prawna》26日報導的數據顯示，波蘭總人口數超過3800萬，去年登記的出生人數為35萬7400人，是自2005年以來最低，死亡人數則有48萬6200人，是自戰爭以來最高。整體數據顯示，人口數減少了12萬9000人，前一年（2019年）則減少3萬6400人。

在過去20年間，波蘭人口數因年輕人選擇移民謀求更好的工作機會而逐漸下降。報導指出，波蘭的低出生率令觀察員感到驚訝，因為一些專家預測，波蘭政府3月中旬實施的封鎖政策會導致嬰兒潮。波蘭共產主義時期的戒嚴令導致出生率急遽上升。人口統計學家Piotr Szukalski認為對新冠疫情傳播的擔憂是出生率下降的原因。

面臨人口危機

波蘭家庭和社會政策部長Marlena Malag將高死亡率歸因於新冠疫情大流行，並表示當前政府推動的提高出生率的家庭福利計畫，要扭轉趨勢需要很長一段時間。經濟學家Rafal Mundry則依據波蘭數據統計局2020年的資訊評論，死亡人數是自二次世界大戰以來最高，且出生率是近15年來最低，波蘭面臨巨大的人口危機。

根據《布達佩斯商業雜誌》報導，據歐盟統計局2019年分析得出的預測顯示，到2025年，波蘭的勞動力人口數（18至64歲男性和18至59歲女性）將減少80萬。0至17歲人口數將減少19萬4000，而65歲以上男性及60歲以上女性則將增加70萬。

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