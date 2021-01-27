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越南13大提計畫 盼發展數位經濟

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
越南在數位經濟與人口、經濟成長下，未來將會更有潛力，但政治改革的腳步恐難因為經濟提升而加速。（Photo by Jp16103 on Wikimedia under CC 4.0）
越南在數位經濟與人口、經濟成長下，未來將會更有潛力，但政治改革的腳步恐難因為經濟提升而加速。（Photo by Jp16103 on Wikimedia under CC 4.0）

越南是未來東南亞最有發展潛力的國家！」越南共產黨在26日起召開的13屆黨代表大會中，將決定領導者與後5年的發展經濟計劃，有外媒分析越南將著重科技業的發展，並且會模仿美國成立科技園區，因越南將於2025年人口達到1億，經濟快速成長下也會深具潛力的消費市場，不過未來與中國的互動仍是首要挑戰。

全力發展數位經濟

根據《ABC新聞網》與《英國廣播公司》報導，這次黨代表大會將會選出國家領導人，但一般估計，在派系平衡下，現任越南中央總書記阮富仲將會打破黨章2連任規定，就任第3任期。越共13大黨黨代表大會將會從26日起連續進行9天，將由1500名人大代表選出200名政治局委員以及相關領導高層。

澳洲戰略智庫分析師洪樂蘇（音譯）表示，目前越共希望政局能在疫情間維穩，因此誰擔任政府領導人相對沒那麼重要。《ABC》分析，越南在舉國防疫成果優良（全國總人口9620萬，僅1500多人確診、35人死亡）下，未來的計劃經濟將會聚焦利用科技創新作為發展國家經濟的手段。

將成立科技園區

澳洲越南人協會主席馮玉妍（音譯）受訪時說，雖然越南近年都有至少3%的經濟成長率，但如果要達成之前政府預設的經濟目標，在2025年每年至少要有11%的成長，非常困難。但她提到越南未來會更加聚焦吸引外資、數位經濟發展，並將在首度河內與大城胡志明市發展像矽谷一樣的高科技園區。

越南的人口將於2025年達到1億，國內的中產階級到2035年預計可達25%，因此對周遭國家都是非常具有潛力的消費市場，目前越南也因為美中貿易戰，廠商遷廠效應而獲利，但也因為這樣，與中國之間的互動也會形塑越南未來5年的發展是否良好，雙方在南海的領土爭議仍然緊繃。

政治改革難

但洪樂蘇也提到，未來美中關係的動態變化與後疫情時代全球經濟未定的復甦狀況，也考驗著越南共產黨的應變能力。另外越南政府長期被外界批評的還有對言論自由等人權的打壓，馮玉妍認為，越共內有許多守舊的派系，但面對不斷變化的新時局，越南共產黨最好也要思考如何進行一黨專政的政治轉型。

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越南 共產黨

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