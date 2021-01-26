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索馬利亞將迎大選 邊界衝突仍難解

台灣醒報 / 記者陳是祈╱台北報導
索馬利亞即將大選，但與肯亞的邊界衝突不斷。（Photo from網路截圖）
索馬利亞即將大選，但與肯亞的邊界衝突不斷。（Photo from網路截圖）

索馬利亞將迎來大選，但與肯亞邊界上的叛軍衝突仍未止息。外媒報導，下個月是索馬利亞的議會大選，但政府部隊在與肯亞接壤的朱布蘭聯邦領土上，與叛軍爆發衝突，索馬利亞官方認為，該叛軍是有肯亞在背後撐腰，意圖干擾選舉，但也有專家批評，是當政的索馬利亞總統阿卜杜拉希暗中激化衝突。

半島電視台報導，索馬利亞政府部隊與叛軍近期在肯亞接壤的布洛霍沃鎮衝突不斷，而官方新聞單位在25日的聲明中表示，該叛軍部隊是由肯亞在背後資助，目的是為了干擾大選。

但發生衝突的朱布蘭州副州長賽義德則持不同看法，認為衝突起因是中央政府部署在當地的部隊挑動敏感神經，並補充表示，地方政府早已為中央部署軍隊感到不滿，也批評總統刻意激化衝突。

News365報導，目前衝突爆發的布洛霍沃鎮已有大量平民逃離，雖然沒有釀成傷亡，但估計會有一波人因為武裝衝突流離失所。索馬利亞認為，除了叛軍疑似是由肯亞資助，也認為朱布蘭州的領導層有肯亞的支持，但媒體批評認為，索馬利亞現任總統阿布杜拉希和肯亞沒有保持友好關係，導致兩國衝突頻繁，例如去年9月，阿卜杜勒本來同意把中央部隊撤出朱布蘭州，但遲未實踐。

媒體還指出，朱布蘭州之所以變成索馬利亞和肯亞爭奪之地，是因為朱布蘭州是利潤豐厚的港首城市奇司馬約的所在地，因此導致衝突。

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索馬利亞

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